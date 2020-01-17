У Румунії провели Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців

Марамуреська філія Союзу українців Румунії організувала у місті Сігету-Мармацієй XXVII-ий Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців.

Захід спрямований на збереження та просування зимових традицій та обрядів українців з різних куточків Румунії та українців з-закордону, йдеться у публікації Cоюзу українців Румунії у Facebook.

Як зазначається, учасники фестивалю були присутніми на Святій Літургії в Українській православній церкві міста Сігету-Мармацієй, звідки, одягнені в прекрасних українських народних костюмах, групи колядники пройшли парадом центром міста до Дитячої школи музики та мистецтва імені Джорджа Енеску, де вони представили свої колядки, Різдвяні та Новорічні звичаї.

На сцені виступили 30 груп колядників з населених пунктів Марамуреського повіту, де проживають етнічні українці, а також з Арадського, Ботошанського, Карашсеверніського, Клузького, Сатумарського, Сучавського, Тіміського і Тулчанського повітів Румунії.

Також у заході взяли участі гості з України: вертеп учнів Буштинської школи мистецтв та народний ансамбль «Тисяночка» з Буштино, ансамбль «Лісоруб» з села Великий Бичків та колектив «Баранки» Великобичківської музичної школи, а також колядники з Києва та Верховини - всього понад 1000 учасників.