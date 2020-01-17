У Румунії провели Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців
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Укрінформ
Марамуреська філія Союзу українців Румунії організувала у місті Сігету-Мармацієй XXVII-ий Міжнародний фестиваль колядок та зимових обрядів українців.
Захід спрямований на збереження та просування зимових традицій та обрядів українців з різних куточків Румунії та українців з-закордону, йдеться у публікації Cоюзу українців Румунії у Facebook.
Як зазначається, учасники фестивалю були присутніми на Святій Літургії в Українській православній церкві міста Сігету-Мармацієй, звідки, одягнені в прекрасних українських народних костюмах, групи колядники пройшли парадом центром міста до Дитячої школи музики та мистецтва імені Джорджа Енеску, де вони представили свої колядки, Різдвяні та Новорічні звичаї.
Також у заході взяли участі гості з України: вертеп учнів Буштинської школи мистецтв та народний ансамбль «Тисяночка» з Буштино, ансамбль «Лісоруб» з села Великий Бичків та колектив «Баранки» Великобичківської музичної школи, а також колядники з Києва та Верховини - всього понад 1000 учасників.