Українцям в ОАЕ нагадали, що робити під час надзвичайних ситуацій

У Консульській секції Посольства України в ОАЕ нагадали, що робити у разі екстреної ситуації на території країни.

Відповідні рекомендації опубліковано на сторінці Консульської секції у Facebook.

«Посольство України в ОАЕ нагадує, що у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію на території емірату Абу Дабі та Бахрейну або існування загрози здоров’ю чи життю ви можете звернутись на гарячу телефону лінію Посольства +971 50 442 53 13 за допомогою. Якщо ви перебуваєте в еміратах Дубай, Шарджа, Рас-аль-Хайма, Аджман, Фуджейра, Умм-аль-Кувейн, радимо звертатись на гарячу лінію Консульства України в Дубай : +971 50 804 26 79. Зазначені телефонні лінії діють цілодобово і не використовуються для надання консультацій з консульських питань», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, громадяни України, які мають діючу резидентську візу ОАЕ та проживають на території емірату Абу-Дабі та Королівства Бахрейн можуть бути прийняті на консульський облік в Посольстві України в ОАЕ. Для цього необхідно персонально звернутись до консульського відділу Посольства, маючи при собі паспорт громадянина України для виїзду за кордон та одну фотокартку.

«У зв’язку з появою в соціальних мережах та ЗМІ різноманітних коментарів та повідомлень щодо ситуації в Регіоні Перської Затоки, Ірані та Іраку, рекомендуємо перевіряти інформацію, що оприлюднюється, зберігаючи спокій та довіряючи лише достовірним джерелам інформації», - наголошується у заяві.

Під час планування подорожей, з питань отримання інформації щодо можливих змін в розкладах руху літаків, рекомендується завчасно звертатись безпосередньо до представництв відповідних авіакомпаній, розташованих на території ОАЕ, а також відстежувати ситуацію в аеропортах.

«Звертаємо увагу, що згідно з законодавством України (закони України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про туризм») громадяни при виїзді за кордон повинні бути застраховані задля гарантування відшкодування їм витрат, пов'язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном», - йдеться у публікації.

Перед початком подорожі та задля оперативності в комунікації варто скористатися «Актуальними рекомендаціями подорожуючим» та/або розробленим МЗC України додатком «ДРУГ» – Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон. «ДРУГ» є ефективним інструментом попередження, а в разі кризової ситуації – розшуку та надання сприяння громадянам України у надзвичайній ситуації за кордоном.

