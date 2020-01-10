У Парижі відкрилася інтегральна ретроспектива українського режисера Лозниці

В Сінематеці Публічної бібліотеки Центру Ж.Помпіду в Парижі відбулося відкриття інтегральної ретроспективи талановитого українського режисера Сергія Лозниці.

Про це повідомляє Культурно-інформаційний центр при посольстві України у Франції на сторінці у Facebook.

З нагоди відкриття ретроспективи французький публіці вперше був представлений новий фільм метра - "Державний похорон".

«Моторошні кадри незбагнених ритуалів тоталітаризму заворожують і викликають подив. При перегляді невпинно виникає питання: "Невже це дійсно було? Невже таке одурманення людей є можливим?". У добу гібридної війни питання набуває ще більшої актуальності...», - йдеться у дописі.

У цьому контексті до присутніх з вітальним словом звернувся Посол України у Франції Олег Шамшур.

Як зазначається, ретроспектива триватиме два місяці, до 8 березня.

Режисер Сергій Лозниця відомий міжнародній спільноті низкою фільмів, які містять гостру критику радянського та пострадянського суспільства. Минулого року його фільм про російсько-українську війну "Донбас" був премійований на Канському кінофестивалі.