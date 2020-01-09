У Мельбурні українську громаду запрошують на Щедрий вечір
Анонс
Укрінформ
Катедральний собор Святих апостолів Петра і Павла у Мельбурні (Австралія) запрошує представників української громади на Щедрий вечір.
Про це повідомляє співголова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів у Facebook.
«Парафія св.верх ап Петра і Павла в Мельбурні запрошує Вас з родиною на спільний Щедрий вечір у суботу 18 січня в Залі Патріярха Йосифа Норт Мельбурн», - йдеться у публікації.
На гостей чекають традиційні страви, спільне колядування та родинний настрій.
Планується, що захід вібуватиметься з 17:00 до 20:30, вхід платний.
Деталі заходу можна знайти на сторінці у Facebook.