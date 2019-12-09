Українки діаспори долучилися до флешмобу з нагоди Дня Української Хустки
Відповідні світлини учасниці акції виклали у Facebook.
"З ініціативи Групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України було запровадженно відзначення Всесвітнього дня української хустки. Його пропонують відзначати щороку 7 грудня. Відомо, що уже декілька шкіл під патронатом "Шкільноі Ради" прийняли участь у флешмобі " Вшануй українську хустку". Ну і, звичайно, наша школа ім. Василя Стуса в м. Чикаго не могла бути осторонь цього грандіозного проєкту", - йдеться у дописі на сторінці Школи українознавства ім.В.Стуса в Чикаго.
У Казахстані українки теж вбралися в українські хустки до свята. "Чарівні україночки Казахстану беруть участь у яскравому флешмобі "Зроби фото з хусткою" до Всесвітнього Дня Української Хустки", - зазначило у соцмережі Посольство України в Казахстані.
В Мадриді в український суботній школі "Берегиня" провели тематичний захід "Українська хустка", під час якого розповіли її історію в традиціях та обрядах. А найменші учениці приєдналися до флешмобу, йдеться у соцмережі.
"Запровадження Всесвітнього Дня Української Хустки на державному рівні викликано тим, що споконвіку українки носили хустку, яка вважалась оберегом, символізувала любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Тож започаткування свята Української Хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій", - зазначили ініціатори свята на сторінці події у Facebook.
Ініціатори Всесвітнього Дня Української Хустки сподіваються, що воно збере таку ж кількість прихильників, як і День Вишиванки.
Фото: Марина Отман, Ukrainian School of Chicago - Школа Українознавства ім. В. Стуса в Чікаго, Марина Акрам, Берегиня Мадрид, Посольство України в Республіці Казахстан, Tatjana Lazda Jelgava у Facebook