Українки діаспори долучилися до флешмобу з нагоди Дня Української Хустки

Українки в різних країнах світу взяли участь у флешмобі до Всесвітнього Дня Української Хустки, який вперше відзначили 7 грудня.

Відповідні світлини учасниці акції виклали у Facebook.

"З ініціативи Групи громадських діячів, акторів та успішних жінок України було запровадженно відзначення Всесвітнього дня української хустки. Його пропонують відзначати щороку 7 грудня. Відомо, що уже декілька шкіл під патронатом "Шкільноі Ради" прийняли участь у флешмобі " Вшануй українську хустку". Ну і, звичайно, наша школа ім. Василя Стуса в м. Чикаго не могла бути осторонь цього грандіозного проєкту", - йдеться у дописі на сторінці Школи українознавства ім.В.Стуса в Чикаго.

Всесвітній День Української Хустки відзначили в Чикаго Як додали у школі, "найбільш вражає, що наші наймолодші рідношкільнятка вже змалечку знають про такий невід'ємний атрибут українського народу, як хустина, та й починають розуміти, що українська хустина - це символ нашоі нації і також нашої ідентифікації". У громаді українців «Оберіг» м.Нур-Султан відзначили Всесвітній День Української Хустки

У Казахстані українки теж вбралися в українські хустки до свята. "Чарівні україночки Казахстану беруть участь у яскравому флешмобі "Зроби фото з хусткою" до Всесвітнього Дня Української Хустки", - зазначило у соцмережі Посольство України в Казахстані.

Україночки з міста Павлодар - у Всесвітній день Української Хустки

В Мадриді в український суботній школі "Берегиня" провели тематичний захід "Українська хустка", під час якого розповіли її історію в традиціях та обрядах. А найменші учениці приєдналися до флешмобу, йдеться у соцмережі.

Всесвітній день Української Хустки в Мадриді Красу української хустки продемонстрували в Йорданії. "ГО "Українська Хата в Йорданії" приєднується до міжнародного флешмобу #УкраїнськаХустка", - йдеться у Facebook. Красу української хустки продемонстрували в Йорданії Красу української хустки продемонстрували в Йорданії Красу української хустки продемонстрували в Йорданії Красу української хустки продемонстрували в Йорданії До флешмобу також долучилися українки в Латвії, Індії, Португалії та інших країнах. Українки в Індії долучилися до флешмобу #УкраїнськаХустка Як повідомлялося, з ініціативою щодо впровадження та щорічного відзначення 7 грудня Всесвітнього дня Української Хустки виступили депутатки різних рівнів Вінниччини, а також народні обраниці, артистки театру і кіно, викладачки ВНЗ, представниці Клубу Успішних Жінок України. З цієї нагоди у мережі запустили флешмоби #УкраїнськаХустка та "Зроби фото з хусткою". Читайте також: Музей української діаспори поповнився роботами української мисткині Емми Андієвської

У Всесвітній День Української Хустки в Латвії

"Запровадження Всесвітнього Дня Української Хустки на державному рівні викликано тим, що споконвіку українки носили хустку, яка вважалась оберегом, символізувала любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм. Тож започаткування свята Української Хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій", - зазначили ініціатори свята на сторінці події у Facebook.

Ініціатори Всесвітнього Дня Української Хустки сподіваються, що воно збере таку ж кількість прихильників, як і День Вишиванки.

Фото: Марина Отман, Ukrainian School of Chicago - Школа Українознавства ім. В. Стуса в Чікаго, Марина Акрам, Берегиня Мадрид, Посольство України в Республіці Казахстан, Tatjana Lazda Jelgava у Facebook