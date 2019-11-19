У Кракові відкрили пам’ятник Анні Київській

Пам’ятник київській княжні – Королеві Франції, встановили на території Палацу Вєльопольських, що у Кракові.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

"За ідеєю Президента Кракова пана Яцека Майхровського, ця локація символізуватиме не тільки історичний зв’язок Кракова та Києва, але й демонструватиме рівень довіри та тісної співпраці мерії столиці України та Історичної столиці Польщі", - зазначається у повідомленні.

Урочисте відкриття скульптури відбулося за участю заступника Президента Кракова Богуслава Космідера та київської делегації на чолі із заступником голови КМДА Валентином Мондриївським.

«Сьогодні ми зустрічаємо в мерії міста Кракова принцесу Анну Київську - символ України в Європі, але також символ польсько-української дружби. Дуже дякуємо за цю чудову ідею і подарунок, що символізуватиме нашу дружбу. Один із великих поляків сказав: «Немає вільної Польщі без незалежної України». І це правда. Бажаємо вам свободи, незалежності, бажаємо, щоб ми разом були в Євросоюзі. Дякую за цей подарунок», – зазначив заступник Президента Кракова Богуслав Космідер.

«Від імені київської міської влади і всіх киян дозвольте висловити щиру подяку всім, хто доклав зусиль до реалізації цього проєкту. Відкриття пам’ятника Анні Київській у Кракові для нас є дуже знаковим. Адже Краків – королівська столиця Польщі, став першою великою зупинкою доньки Ярослава Мудрого на її шляху до Франції. І не лише це пов’язує Анну з Польщею – майбутню Королеву Франції виховувала сестра Ярослава Мудрого Марія Добронега, яка, одружившись із польським князем Казимиром І Відновителем, стала Величною княгинею Польщі та матір’ю майбутнього Князя Польщі Болєслава ІІ Сміливого», – розповів під час відкриття пам’ятника Валентин Мондриївський.

Біля скульптури висадили 21 кущ білих троянд сорту Anne de Kyiv – ще один подарунок від київської громади – та червоні троянди місцевої селекції. Білі й червоні квіти символізуватимуть прапор Польщі.

Скульптура юної княжни Анни (скульптор Костянтин Скритуцький) є реплікою скульптури, встановленої у листопаді 2016 року в сквері Анни Київської на Львівській площі в Києві. Автор ідеї – ініціатор проєкту «Шлях Королеви» та головний куратор Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest» Федір Баландін.

«Шлях Королеви» – великий міжнародний мистецький проєкт, який передбачає встановлення авторських реплік пам’ятника на шляху Анни Київської до Франції та одночасне проведення низки культурно-просвітницьких заходів. Цей проєкт – і про історію, і про сучасність. Ми заявляємо – Україна не вступає в Європу, а повертається до неї. І постать Анни Ярославни це якнайкраще демонструє, адже пам’ять про видатну українку і мудру королеву не згасає ані у Франції, ані в Україні», – сказав Федір Баландін.

Пам’ятник київській княжні вже встановили у французькому місті-побратимі Тулуза та в Джакарті. Також у жовтні 2019 року пам’ятник Анні Київській відкрили в одному із найстаріших міст Бельгії – місті Арлон. Скульптуру також планується відкрити у Чехії, Австрії та Німеччині.