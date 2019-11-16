У Кракові 19 листопада урочисто відкриють пам’ятник Анні Київській

Пам’ятник Анні Київській урочисто відкриють 19 листопада у Кракові за участі офіційної делегації з Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У відкритті візьме участь офіційна делегація Києва на чолі з заступником голови Київської міської державної адміністрації Валентином Мондриївським", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться о 14:00. Місце проведення: pl. Wszystkich Swiętych 3-4, внутрішній двір Палацу Вєльопольськіх.

Княжна Анна, донька Ярослава Мудрого – Великого Князя Київського, чия сестра Марія-Добронега Володимирівна виховувала майбутню Королеву Франції. 1041 року, одружившись із польським князем Казимиром І Відновителем, Добронега стала Величною княгинею Польщі, а згодом – матір’ю майбутнього князя Польщі Болєслава ІІ Сміливого. Тож не випадково першою великою зупинкою Анни Ярославни на шляху до Франції став Краків, королівська столиця Польщі.

У жовтні 2018 року громаді цього величного міста-побратима Києва за ініціативи Київської міської державної адміністрації та Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest» під час «Днів Києва в Кракові» було передано авторську репліку пам’ятника Анні Київській.

Його встановлення у дворі Краківського магістрату стане символічним підсумком серії проєктів, основною метою яких є розвиток краківсько-київського партнерства та добросусідських відносин.

Скульптура юної княжни Анни є реплікою скульптури, встановленої у листопаді 2016 року в сквері Анни Київської на Львівській площі у столиці України. Авторський колектив: Костянтин Скритуцький і Федір Баландін. Меценатом проєкту виступив Фонд Кличко.

В рамках Міжнародного проєкту «Шлях Королеви» пам’ятник київській княжні встановлено у французькому місті-побратимі Києва Тулузі та у бельгійському Арлоні. А за ініціативи мерії Джакарти, столиці Індонезії, пам’ятник було встановлено в одному із затишних парків міста в рамках офіційного візиту делегації Києва на чолі з заступницею голови КМДА Мариною Хондою.

Скульптури також буде встановлено в усіх ключових країнах, нинішніми територіями яких юна княжна Анна їхала у Францію у далекому ХІ столітті.

Фото: Укрінформ, kyivcity.gov.ua