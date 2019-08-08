Діаспорян запрошують на Дні української музики у Варшаві

Діаспорян запрошують на Дні української музики у Варшаві

Анонс
Укрінформ
З 18 по 23 жовтня у столиці Польщі відбудеться артистична подія „5-ті Дні української музики у Варшаві. Вітольд Лютославський і українська музика”.

Про це повідомляє видання Наше слово

Захід розпочнеться 18 жовтня о 19:00 за місцевим часом. Гостям представлять скрипковий концерт у концертній залі Музичного університету Фридерика Шопена. Виконавці: Андрій Павлов (скрипка), Богдан Кривопуст (фортепіано).

Програма:

Богдана Фроляк (1968) – „Венера в хутрі” (2004)

Андрій Мерчель (1986) – „Сцена” (2013)

Олена Ільницька (1977) – „Серенада” (2015)

Євген Петриченко (1976) – „Нотатки” (2014)

Олександр Шимко (1977) – „Ти – океан” (2015)

Богдан Сехин (1976) – „Гамма Ботис” (2015)

Богдан Кривопуст (1975) – „Цвіт папороті” (2015)

Золтан Алмаші (1975) – „Вступ до неіснуючої пісні” (2015)

Вітольд Лютославський – „Партитура” (1984)

На 21 жовтня заплановний вокальний концерт у концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Дмитро Таванець (фортепіано). Початок о 19:00.

Програма:

„Ой, глибока студня” (Ой, глибокий колодязю) – українська народна пісня

Валентин Сильвестров (1937) – „Елегія і пастораль” на слова Омара Хайяма

Валентин Сильвестров – цикл пісень на слова Івана Франка

Валентин Сильвестров – дві мазурки для фортепіано, присвячені Роману Реваковичу

Валентин Сильвестров – дві пісні на слова Станіслава Тельнюка

Вітольд Лютославський – соната для фортепіано

Вітольд Лютославський – цикл пісень на слова Юліана Тувіма

23 жовтня о 19:00 відбудеться камеральний концерт в концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Катерина Супрун (альт), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Національний ансамбль солістів „Київська Камерата”, Роман Ревакович (диригент).

Програма:

Володимир Шумейко (1949) – „Інтермеццо діатоніко” для смичкового орекстру (1986)

Ігор Щербаков (1955) – „Арія пассіоне II” для альту і камерального оркестру (2000)

Вітольд Лютославський – „Жалобна музика” для смичкового оркестру (1958)

Євген Станкович (1942) – концерт для альту і смичкового оркестру (2018)

Олег Кива (1947-2007) – камеральна симфонія для голосу і камерального орекстру на слова Тараса Шевченка (1990).

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