Діаспорян запрошують на Дні української музики у Варшаві

З 18 по 23 жовтня у столиці Польщі відбудеться артистична подія „5-ті Дні української музики у Варшаві. Вітольд Лютославський і українська музика”.

Про це повідомляє видання Наше слово. Захід розпочнеться 18 жовтня о 19:00 за місцевим часом. Гостям представлять скрипковий концерт у концертній залі Музичного університету Фридерика Шопена. Виконавці: Андрій Павлов (скрипка), Богдан Кривопуст (фортепіано). Програма: Богдана Фроляк (1968) – „Венера в хутрі” (2004) Андрій Мерчель (1986) – „Сцена” (2013) Олена Ільницька (1977) – „Серенада” (2015) Євген Петриченко (1976) – „Нотатки” (2014) Олександр Шимко (1977) – „Ти – океан” (2015) Богдан Сехин (1976) – „Гамма Ботис” (2015) Богдан Кривопуст (1975) – „Цвіт папороті” (2015) Золтан Алмаші (1975) – „Вступ до неіснуючої пісні” (2015) Вітольд Лютославський – „Партитура” (1984) На 21 жовтня заплановний вокальний концерт у концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Дмитро Таванець (фортепіано). Початок о 19:00. Програма: „Ой, глибока студня” (Ой, глибокий колодязю) – українська народна пісня Валентин Сильвестров (1937) – „Елегія і пастораль” на слова Омара Хайяма Валентин Сильвестров – цикл пісень на слова Івана Франка Валентин Сильвестров – дві мазурки для фортепіано, присвячені Роману Реваковичу Валентин Сильвестров – дві пісні на слова Станіслава Тельнюка Вітольд Лютославський – соната для фортепіано Вітольд Лютославський – цикл пісень на слова Юліана Тувіма 23 жовтня о 19:00 відбудеться камеральний концерт в концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Катерина Супрун (альт), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Національний ансамбль солістів „Київська Камерата”, Роман Ревакович (диригент). Програма: Володимир Шумейко (1949) – „Інтермеццо діатоніко” для смичкового орекстру (1986) Ігор Щербаков (1955) – „Арія пассіоне II” для альту і камерального оркестру (2000) Вітольд Лютославський – „Жалобна музика” для смичкового оркестру (1958) Євген Станкович (1942) – концерт для альту і смичкового оркестру (2018) Олег Кива (1947-2007) – камеральна симфонія для голосу і камерального орекстру на слова Тараса Шевченка (1990).