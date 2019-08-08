Діаспорян запрошують на Дні української музики у Варшаві
Про це повідомляє видання Наше слово.
Захід розпочнеться 18 жовтня о 19:00 за місцевим часом. Гостям представлять скрипковий концерт у концертній залі Музичного університету Фридерика Шопена. Виконавці: Андрій Павлов (скрипка), Богдан Кривопуст (фортепіано).
Програма:
Богдана Фроляк (1968) – „Венера в хутрі” (2004)
Андрій Мерчель (1986) – „Сцена” (2013)
Олена Ільницька (1977) – „Серенада” (2015)
Євген Петриченко (1976) – „Нотатки” (2014)
Олександр Шимко (1977) – „Ти – океан” (2015)
Богдан Сехин (1976) – „Гамма Ботис” (2015)
Богдан Кривопуст (1975) – „Цвіт папороті” (2015)
Золтан Алмаші (1975) – „Вступ до неіснуючої пісні” (2015)
Вітольд Лютославський – „Партитура” (1984)
На 21 жовтня заплановний вокальний концерт у концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Дмитро Таванець (фортепіано). Початок о 19:00.
Програма:
„Ой, глибока студня” (Ой, глибокий колодязю) – українська народна пісня
Валентин Сильвестров (1937) – „Елегія і пастораль” на слова Омара Хайяма
Валентин Сильвестров – цикл пісень на слова Івана Франка
Валентин Сильвестров – дві мазурки для фортепіано, присвячені Роману Реваковичу
Валентин Сильвестров – дві пісні на слова Станіслава Тельнюка
Вітольд Лютославський – соната для фортепіано
Вітольд Лютославський – цикл пісень на слова Юліана Тувіма
23 жовтня о 19:00 відбудеться камеральний концерт в концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського. Виконавці: Катерина Супрун (альт), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікитюк (меццо-сопрано), Національний ансамбль солістів „Київська Камерата”, Роман Ревакович (диригент).
Програма:
Володимир Шумейко (1949) – „Інтермеццо діатоніко” для смичкового орекстру (1986)
Ігор Щербаков (1955) – „Арія пассіоне II” для альту і камерального оркестру (2000)
Вітольд Лютославський – „Жалобна музика” для смичкового оркестру (1958)
Євген Станкович (1942) – концерт для альту і смичкового оркестру (2018)
Олег Кива (1947-2007) – камеральна симфонія для голосу і камерального орекстру на слова Тараса Шевченка (1990).