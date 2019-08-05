Зарплати вистачає на велику родину: українець із Сакраменто розповів про роботу пожежником у США

Колишній львівянин Олег Клепач понад 25 років працює на одній з пожежних станцій у столиці Каліфорнії місті Сакраменто.

Про будні американських пожежників він розповів у відеосюжеті Голосу Америки.

«Коли я вдягаю цю форму, то відчуваю себе як рок-зірка. Помічаю, що люди зовсім по-іншому до мене ставляться», - каже Олег Клепач. «Люди вважають нас героями», - додає він.

Спочатку він працював парамедиком на "швидкій допомозі", а потім перейшов у пожежну частину.

За словами Олега, начальство на підлеглих не гримає, необхідне обладнання закуповує без зволікань.

Зарплатні Олега вистачає на велику родину. Платня українця удвічі вища, ніж у середньостатистичного каліфорнійця. Пенсія становить 90 відсотків від зарплати. Однак доводиться багато працювати понаднормово.

Як каже українець, тут затримуються надовго. Олег вже 25 років працює на цій станції.

Своїм американським досвідом український пожежник з Каліфорнії ділиться з колегами в Україні за допомогою соціальних мереж.

Зазначається, що на пожежній станції є спортзал і кухня, де пожежники готують їжу.

Як повідомляється, 51 тисяча пожежних станцій у США щороку отримують 5 млн дзвінків про допомогу. Пожежна частина в Америці – це, як правило, також і станція швидкої, і більшість дзвінків – саме про надання медичної допомоги. Тож американські пожежники також рятувальники і парамедики.

На фінансування пожежних станцій з місцевих бюджетів щороку виділяється 46 млрд доларів США.

Фото: yourcsd.com

Відео: Голос Америки