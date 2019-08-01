У Дубліні представлять інтелектуальну вишивку і «сяюче мистецтво» Тетяни Протчевої

Асоціація українців в республіці Ірландія ( АУРІ) запрошує усіх охочих на зустріч із майстринею Тетяною Протчевою та її унікальними роботами, яка відбудеться у Дубліні 7 вересня.

Під час зустрічі мисткиня і авторка бренду GLOW ART ("сяюче мистецтво") також проведе майстер-клас, йдеться на сторінці події у Facebook.

«Під час зустрічі з автором (Тетяною Протчевою – ред.) гості побачать вишитий Прапор України закритими очима; вишивку, що танцює і співає; вишивку з доповненою реальністю; посмішку Чеширського кота, який зникає у темряві; нитки, що світяться у темряві і ще багато цікавого», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інтелектуальна вишивка Тетяни Протчевої змінила уявлення про поняття українського ремесла. Її вишиті роботи танцюють, співають і світяться в темряві, створюючи неповторний емоційний ефект.

Під час зустрічі у Дубліні Тетяна Протчева розповість про нові напрямки у мистецтві вишивки GLOW ART, DIGITALNEEDLEWORK та ПОЛІМСЕСТ і проведе майстер-клас. На своєму майстер-класі мисткиня пропонує зробити Берегиню з яскравих паперових серветок. Такі ляльки можуть, зокрема, прикрасити святковий стіл до будь-якої події, а також допоможуть здійснити мрії. Через своїх ляльок майстриня бажає усім добра та здоров’я і радить ніколи не розлучатись зі своїми Берегинями.

Як розповідається, з давних-давен в Україні робили ляляьки-мотанки, які слугували оберегами людині з народження. Їх робили з тканини або ниток без допомоги голок і ножиць. Лялька не мала обличчя, щоб у неї не міг вселитися злий дух, натомість була багато прикрашена - яскравою тканиною, вишивкою та бусами. Такий оберіг клали у колиску дитині, давали у далеку дорогу чоловіку, сину, брату. Вироблену власними руками ляльку мати дарувала донечці перед весіллям, благословляючи на щасливе заміжжя.

Як відомо, українська майстриня художньої вишивки Тетяна Протчева народилася у 1962 році у Києві. Вишиває національним українським орнаментом краватки, «метелики» та хустинки для фраків, ікони, картини, листівки, обкладинки до паспортів тощо.

Наймасштабніші проекти - вишивані мапи. Перша її вишита карта України узгоджена в Інституті картографії. Друга відображає орнамент різних регіонів країни. Розпочала створювати мапу світу, залучаючи до проекту українців-емігрантів.

У 2010 р. Тетяна Протчева відкрила Міжнародний музей вишивки, де репрезентує українську та іноземну вишивку. Влітку 2011 р. відкрила ще один Музей вишивки, в якому демонструє власні роботи, що поєднують традиційність із сучасністю.

Художниця презентовала свої роботи у Бразилії, Великій Британії, Америці, Австралії, Японії, Китаї, Ізраїлі, Іспанії тощо. Учасниця всесвітніх виставок «Експо». Її метод вишивки нитками німба ікон і картин на біблейську тематику, що світяться в темряві, а також новий вид декору — вишивка на шкаралупі зареєстровані у Книзі рекордів України. Мапу з орнаментами різних регіонів зареєстровано в Національному реєстрі рекордів України.

Фото: protcheva.com