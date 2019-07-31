Музей української діаспори розповів про техаську Одесу, в якій жив Джордж Буш

Українські емігранти заснували у США 12 міст із назвою Одеса, в одній з яких жив 41-й президент США Джордж Герберт Вокер Буш і встановлено статую гігантського кролика.

Про це повідомляє Музей української діаспори на своїй сторінці у Facebook.

«Чи знаєте ви, що у США існує 12 міст з українською назвою Одеса? Їхнє виникнення пов'язане з нашими земляками, емігрантами, які, прибуваючи на нові місця, привозили з собою і топографічні назви», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Одеса в штаті Техас (Odessa, Texas) - найбільше місто з такою назвою в Америці. Засноване у 1881 році німецькими колоністами - емігрантами із чорноморської Одеси. Спочатку тут був великий ринок пшениці та бавовни.

У 1929 році у зв'язку з нафтовим бумом місто почало активно розвиватися. Тут було пробурено найглибшу нафтову свердловину — до нафтового басейну в шарах порід пермського періоду.

Серед відомих діячів, котрі жили в техаській Одесі, - Джордж Буш-старший. Визначною пам’ятокою міста є найбільша у світі статуя кролика (заввишки близько 4 м), встановлена у 1926 році з нагоди 30-річчя ковбойських родео, «родзинкою» яких було полювання на кролика з арканом.

Сьогодні площа міста складає 9,5 км², станом на 2009 рік кількість населення - 100,807 тисяч мешканців.

Фото: Музей української діаспори у Facebook