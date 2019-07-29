У спеціалізованому скаутському комплексі під Віднем у суботу розпочався Літній пластовий табір.

Організований Пластовою групою Австрії табір проводиться вперше, хоча й став продовженням майже 100-річної традиції діяльності пластунів на території цієї країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей табір є продовженням майже 100-річної традиції існування, і діяльності пластунів на території Австрії. Таким чином ми продовжуємо тяглість традиції, адже ще з початку 1930 року були перші згадки про заснування пластового куреня на території Австрії. Участь у таборі беруть пластуни з діаспори та з України, і ми сподіваємося, що він матиме значний емоційний і світоглядний ефект, допоможе збагатити їхній культурний досвід і розвинути соціальні навички", - зазначила у вітальному слові голова Пластової групи в Австрії Оксана Водотика.

Федеральний центр Bundeszentrum Wassergspreng (BZW), на території якого й організовано табір, належить австрійським скаутам та має, відповідно, усю необхідну інфраструктуру для пластових зборів. Розміщений він у мальовничій місцевості природного парку Фьоренберге (Föhrenberge) у східній частині Віденського лісу поблизу містечка Хінтербрюль в Нижній Австрії.

У таборі, який проходитиме з 27 липня по 3 серпня, зголосилися взяти участь 70 пластунів: 28 новаків та 26 юнаків, а також 16 вихованців, які приїхали з Австрії, Італії, Кенії, Німеччини, Польщі, США, Чехії, Швеції та України. Половина з них - пластуни з діаспори, половина - пластуни з України (Львів, Маріуполь, Самбір, Тернопіль, Ужгород).

В Австрії розпочав роботу перший пластовий табір / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Для новаків передбачене проживання у будинку в кімнатах, для юнаків – у власних наметах на території табору.

Погодні умови зашкодили проведенню урочистого пластового відкриття на природі, то ж організаторам довелося провести церемонію безпосередньо у приміщенні центру. Після урочистого шикування у пластових одностроях, виконання пластового гімну, молитви “Отче наш", благословив дітей та юнацтво на добрий час та побажав гарного відпочинку в таборі і священник греко-католицької церкви Святої Варвари у Відні о. Олег Ковтун.

Тематика табору, який має назву "Подорож до країни Завтра", буде присвячена сталому розвитку та збереженню культурних і природних надбань. У програмі - традиційні пластові ігри, майстер-класи, співи і забави біля вогнища, пішохідні мандрівки з великим вибором маршрутів, а також зміцнення командного духу під час змагань у канатному парку поруч з табором.

Крім того, заплановані пізнавальні екскурсії на території природного парку Фьоренберге, до замку Ліхтенштейн та підземних гротів Хінтербрюлю. Гості з України також матимуть два дні позатаборової програми.