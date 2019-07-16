Симфонічний оркестр Українського радіо з успіхом виступив на фестивалі в Тунісі

Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом Володимира Шейка виступив на 34-му Міжнародному фестивалі симфонічної музики в м.Ель-Джем у Тунісі.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Туніській Республіці.

«13 липня 2019 року у рамках 34-го Міжнародного фестивалю симфонічної музики в м.Ель-Джем за підтримки Української держави відбувся виступ Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо під керівництвом маестро Володимира Шейка за участю заслуженої артистки України Богдани Півненко (солістка Національного ансамблю солістів «Київська камерата», скрипка) та народних артистів України, солістів Національної опери України Тетяни Анісімової (сопрано) та Андрія Романенка (тенор)», - йдеться у повідомленні.

На концерті українського колективу була присутня велика кількість глядачів, серед яких - представники політичних та ділових кіл Тунісу, члени парламенту, представники дипломатичного корпусу, регіональних органів управління та громадянського суспільства.

Зазначається, що виступ українських митців на міжнародному фестивалі в м. Ель-Джем отримав високу оцінку шанувальників класичного мистецтва, широко висвітлювався місцевими ЗМІ та мав помітний позитивний резонанс в туніському суспільстві.

Міжнародний фестиваль симфонічної музики в м.Ель-Джем триватиме до 9 серпня.

Як відомо, Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо — провідний радіоансамбль Українського радіо, один з найстаріших симфонічних радіооркестрів в Європі. Заснований у 1929 році, він добре знаний у країні та за її межами.

Оркестр базується та здійснює свої записи в одній із найкращих і найбільших у Європі Великій концертній студії Будинку звукозапису Українського радіо, де здійснив понад 10 тисяч записів симфонічної музики до Фонду Українського радіо.

Окестр веде активну концертну діяльність як в Україні так і за кордоном: Південна Корея, Іран, Іспанія, Італія, Португалія, Голландія, Люксембург, Німеччина, Франція, Бельгія, Польща, Білорусь, Алжир тощо.

Фото: сторінка Ambassade d'Ukraine en Tunisie/سفارة أوكرانيا في تونس , Festival International de Musique Symphonique d'El jem у Facebook