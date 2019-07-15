Українська команда стала чемпіоном світу з футболу серед вихованців дитбудинків

Національна збірна України стала чемпіоном на VII Чемпіонаті світу серед дітей з дитячих будинків, що завершився в неділю у Варшаві.

Збірна Україна у фінальному матчі перемогла нідерландців, інформують організатори турніру. “Найкращими серед 27-ми команд з усього світу виявилися знову минулорічні переможці – команда України, срібло вибороли Нідерланди, а бельгійці зайняли третє місце, перемагаючи Росію”, - зазначили організатори. У фінальній грі Україна й Нідерланди зіграли з рахунком 1:0. Загалом у турнірі взяли участь 270 футболістів і футболісток з дитячих будинків з усього світу, які провели між собою 86 матчів і забили 363 голи. Кращим бомбардиром турніру став українець Максим Цар. Фото: nadziejanamundial.pl