Дітей захисників України привезли на відпочинок до Франції
Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.
Як зазначається, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур прийняв дітей у посольстві. З великою приємністю українські дипломати підготували для гостей частування і сувеніри на згадку про Париж.
Вистава відомої оперети «Le Chanteur de Mexico» у постановці Е.Ааг зібрала чималу публіку і дозволила розповісти перед кожним спектаклем про події в Україні, зокрема на східному фронті, та привернути увагу французів до проблеми сирітства дітей унаслідок війни на Донбасі, розв’язаної РФ.
Перед від’їздом до літнього табору Об’єднання Українців Франції у м.Розе, діти, завдяки активістам ГО «A travers l’Europe» також відвідали пам’ятки французької столиці.
На відпочинок до Франції дітей-сиріт війни традиційно запросило французько-українське громадське об’єднання, створене Героєм України Василем Сліпаком, «A travers l’Europe».
Фото: Facebook/Посольство України у Франції, Facebook/Alla Lazareva