Дітей захисників України привезли на відпочинок до Франції

Дітей захисників України привезли на відпочинок до Франції

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Укрінформ
Діти, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, приїхали на відпочинок до Франції, де їх тепло зустріли українські дипломати та представники діаспори.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook

Як зазначається, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур прийняв дітей у посольстві. З великою приємністю українські дипломати підготували для гостей частування і сувеніри на згадку про Париж.

До зустрічі з дітьми приєдналися відомий оперний співак українського походження Сергій Стільмашенко і його дружина, режисерка Елен Ааг, які передали ГО «A travers l’Europe» зібрані на їхніх спектаклях меценатські кошти для організації оздоровлення дітей.

Вистава відомої оперети «Le Chanteur de Mexico» у постановці Е.Ааг зібрала чималу публіку і дозволила розповісти перед кожним спектаклем про події в Україні, зокрема на східному фронті, та привернути увагу французів до проблеми сирітства дітей унаслідок війни на Донбасі, розв’язаної РФ.

Перед від’їздом до літнього табору Об’єднання Українців Франції у м.Розе, діти, завдяки активістам ГО «A travers l’Europe» також відвідали пам’ятки французької столиці. 

На відпочинок до Франції дітей-сиріт війни традиційно запросило французько-українське громадське об’єднання, створене Героєм України Василем Сліпаком, «A travers l’Europe».

Фото: Facebook/Посольство України у Франції, Facebook/Alla Lazareva

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