Дітей захисників України привезли на відпочинок до Франції

Діти, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, приїхали на відпочинок до Франції, де їх тепло зустріли українські дипломати та представники діаспори.

Про це повідомляється на сторінці українського дипвідомства у Facebook.

Як зазначається, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур прийняв дітей у посольстві. З великою приємністю українські дипломати підготували для гостей частування і сувеніри на згадку про Париж.

До зустрічі з дітьми приєдналися відомий оперний співак українського походження Сергій Стільмашенко і його дружина, режисерка Елен Ааг, які передали ГО «A travers l’Europe» зібрані на їхніх спектаклях меценатські кошти для організації оздоровлення дітей.

Вистава відомої оперети «Le Chanteur de Mexico» у постановці Е.Ааг зібрала чималу публіку і дозволила розповісти перед кожним спектаклем про події в Україні, зокрема на східному фронті, та привернути увагу французів до проблеми сирітства дітей унаслідок війни на Донбасі, розв’язаної РФ.

Перед від’їздом до літнього табору Об’єднання Українців Франції у м.Розе, діти, завдяки активістам ГО «A travers l’Europe» також відвідали пам’ятки французької столиці.

На відпочинок до Франції дітей-сиріт війни традиційно запросило французько-українське громадське об’єднання, створене Героєм України Василем Сліпаком, «A travers l’Europe».

Фото: Facebook/Посольство України у Франції, Facebook/Alla Lazareva