Українець командує взводом армії США

В американській армії у званні старшого лейтенанта служить українець Богдан Волянюк, який родом з Чернівців.

В армії США він керує взводом десантників, йдеться у відео на сторінці News From People у Facebook.

“Мене звати Богдан Волянюк, я зараз старший лейтенант в американській армії”, - розповідає герой відео.

Як зазначається у ролику, Богдан народився у Чернівцях, однак останні два роки служить в армії США і керує взводом. У 2001 році його батько виграв у лотереї Green card. Родина переїхала в Північну Кароліну, коли Богдану було 6 років.

Зараз він служить у повітряно-десантній піхоті.

Цього року він брав участь в авіаційних навчаннях НАТО Swift Response. Країни-союзники Альянсу вчилися виконувати бойові задачі у Болгарії.

Фото: BB.lv