Артисти українського фольклорного гурту «Крачківка» виступили у Братиславі

8 липня у Будинку культури Ружінов міста Братислава, в рамках свого європейського туру, виступив український фольклорний гурт «Крачківка» (Полтавська область).

Про це повідомляє Посольство України у Словацькій Республіці на сторінці у Facebook.

“Артисти представили унікальну фольклорну програму, яка складалася з українських народних пісень, що співали в українських селах Полтавщини та на сході країни, влаштували майстер-клас народних українських танців”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, концерт організований за сприяння Музично-драматичного ансамблю ім. Т.Г. Шевченка міста Братислава.

Організатор колективу Юрій Фединський продемонстрував глядачам народні українські інструменти власного виробництва – домбру, торбан та бандуру.

Представлена програма залишила у всіх учасників незабутні враження.

Фото: Facebook/Посольство України в Словацькій Республіці