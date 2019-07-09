Українець зіграв у популярному серіалі "Дивні дива 3"
Та, як виявилось, до зйомок автори серіалу запросили не тільки знаменитих голлівудських акторів, але й 33-річного українця Алека Утгоффа, повідомляє 24 канал.
До презентації серіалу "Дивні дива 3" автори проекту не розкривали деталей сюжету, уникаючи будь-яких коментарів. Тому тільки після прем'єри, що відбулась на сайті Netflix 4 липня, журналісти довідались, що у фільмі засвітився українець.
Відомо, що 33-річний киянин Алек Утгофф зіграв одну з колоритних ролей у серіалі "Дивні дива 3". Він майстерно перевтілився у неординарного вченого Олексія Смірнова. Після цієї ролі Алек не приховує, що отримав шалену популярність. Тільки у мережі кількість прихильників його блогу зросла в кілька разів, а сам актор отримав десятки повідомлень зі словами підтримки.
Thank you everyone for your warm welcome and support!!! I was really touched that you enjoyed our arc and resonated with the character😊 I tried answering as many people as I could😂 As this is quite simply impossible with my responsibilities at home I’d like to thank you for all your kind energy in all the messages I read and in turn I wish you all the happiness and successes in your family, professional and personal lives😀❤️ Enjoy the weekend!Love, Al #love #vibes #Alexi #strangerthings #thanks #instagood #photooftheday #netflix
“Дякую всім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що ви насолоджувались моєю грою та резонували з настроєм. Я намагався відповідати людям, наскільки міг... Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали через ваші повідомлення”, – написав Алек Утгофф.
Народився перспективний актор у Києві. Однак у шкільному віці Алек Утгофф разом із сім'єю емігрував з України. Тоді хлопцю було 11 років. Навчався він у Великобританії, а після цього переїхав жити до Лос-Анджелеса. Алек Утгофф вже встиг зіграти епізодичні ролі в таких фільмах, як "Турист", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших.
У мережі Алек Утгофф залюбки публікує кадри з приватного життя та навіть із поїздки до Росії. Українець здійснив мандрівку у березні 2019 року та позував на головній площі Москви.
Як відомо, "Дивні дива" - це науково-фантастичний серіал, знятий Меттом та Россом Дафферами. До останнього вони тримали інтригу про сюжет продовження кінострічки "Дивні дива".
Події серіалу розгортаються за рік після останніх перипетій у 80-их. Четверо підлітків з провінційного містечка Хокінз та їхня подруга потрапляють у нові пригоди. Їм доведеться зустрітись з монстрами з паралельного всесвіту, портал до якого був відкритий ще в попередніх сезонах. Дівчинка з вродженими надможливостями намагатиметься вкотре врятувати своїх друзів та місто від чергового пришестя чудовиськ.
Головні ролі у серіалі отримали: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Волфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Кара Буоно та Меттью Модайн.
Фото: Instagram/alec_utgoff