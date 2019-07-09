Українець зіграв у популярному серіалі "Дивні дива 3"

Компанія Netflix презентувала третій сезон кінострічки "Дивні дива" (Stranger Things), який одразу ж отримав шалену популярність.

Та, як виявилось, до зйомок автори серіалу запросили не тільки знаменитих голлівудських акторів, але й 33-річного українця Алека Утгоффа, повідомляє 24 канал.

До презентації серіалу "Дивні дива 3" автори проекту не розкривали деталей сюжету, уникаючи будь-яких коментарів. Тому тільки після прем'єри, що відбулась на сайті Netflix 4 липня, журналісти довідались, що у фільмі засвітився українець.

Відомо, що 33-річний киянин Алек Утгофф зіграв одну з колоритних ролей у серіалі "Дивні дива 3". Він майстерно перевтілився у неординарного вченого Олексія Смірнова. Після цієї ролі Алек не приховує, що отримав шалену популярність. Тільки у мережі кількість прихильників його блогу зросла в кілька разів, а сам актор отримав десятки повідомлень зі словами підтримки.

“Дякую всім за теплі слова і підтримку! Я дійсно вражений, що ви насолоджувались моєю грою та резонували з настроєм. Я намагався відповідати людям, наскільки міг... Я хотів ще раз подякувати за ту енергію, яку ви мені дали через ваші повідомлення”, – написав Алек Утгофф.

Народився перспективний актор у Києві. Однак у шкільному віці Алек Утгофф разом із сім'єю емігрував з України. Тоді хлопцю було 11 років. Навчався він у Великобританії, а після цього переїхав жити до Лос-Анджелеса. Алек Утгофф вже встиг зіграти епізодичні ролі в таких фільмах, як "Турист", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших.

У мережі Алек Утгофф залюбки публікує кадри з приватного життя та навіть із поїздки до Росії. Українець здійснив мандрівку у березні 2019 року та позував на головній площі Москви.

Як відомо, "Дивні дива" - це науково-фантастичний серіал, знятий Меттом та Россом Дафферами. До останнього вони тримали інтригу про сюжет продовження кінострічки "Дивні дива".

Події серіалу розгортаються за рік після останніх перипетій у 80-их. Четверо підлітків з провінційного містечка Хокінз та їхня подруга потрапляють у нові пригоди. Їм доведеться зустрітись з монстрами з паралельного всесвіту, портал до якого був відкритий ще в попередніх сезонах. Дівчинка з вродженими надможливостями намагатиметься вкотре врятувати своїх друзів та місто від чергового пришестя чудовиськ.

Головні ролі у серіалі отримали: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Волфхард, Міллі Боббі Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Наталія Дайер, Чарлі Хітон, Кара Буоно та Меттью Модайн.

Фото: Instagram/alec_utgoff