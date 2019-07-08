Український дитячий хор «Щедрик» переміг на фестивалі у Відні

Український дитячий хор «Щедрик», який від початку свого існування ще в 1971 році дав більше, ніж 500 концертів по всьому світові, переміг у на міжнародному юнацькому музичному фестивалі Summa Cum Laude у Відні.

Про це повідомляє Міжнародний Інститут Культурної Дипломатії на сторінці у Facebook.

“У рамках білатерального Року культури Україна-Австрія 2019 Shchedryk, Kyiv Children’s Choir взяв участь в одному з найвідоміших міжнародних конкурсів Summa Cum Laude Youth Music і здобув перемогу - перше місце в конкурсі в категорії Treble Choirs (жіночі хори)!”, - йдеться у повідомленні.

Жюрі нагородило українських учасників першим місцем із оцінкою "Видатний успіх".

Цьогорічний 13-й фестиваль приймає близько 1500 учасників майже з усіх континентів світу. Урочиста церемонія відкриття і конкурсні виступи відбулися у легендарній Золотій залі віденської філармонії (Musikverein).

Суперниками «Щедрика» були два потужних колективи у своїй категорії з Австралії: Mercedes College Select Choir (учасниці віком від 13 до 17 років) та Penrhos College Chorale (учасниці віком від 13 до 18), – повідомляє у Facebook Альона Кухар, менеджерка Українського інституту, за підтримки якого «Щедрик» приїхав на цей фестиваль.

«Учасники цієї категорії виконували два обов'язкових (і найскладніших) твори – Peaсe Upon You, Jerusalem Арво Пярта та Au Joli Jeu Клемента Жанекена, плюс іще три довільних композиції. «Щедрик» обрав, зокрема, «Кроковеє колесо» Ганни Гаврилець – фольк-концерт на народні тексти (тут були елементи веснянок, гаївок, ліричних пісень), із дуже потужною архетипною символікою, – ділиться враженнями Альона Кухар. – У ситуації, коли вболіваєш за представників своєї країни, об'єктивною бути складно, але хочу відзначити дві речі, які, на мою думку, не могли не побачити й члени журі. По-перше, глибоку інтерпретацію творів диригенткою Маріанною Сабліною, завдякий якій «щедриківський» «Єрусалиме» наповнюється гострою, дуже «дорослою» драматургією. По-друге, «Щедрик» – єдиний із колективів своєї категорії виконав усі п’ять творів а капела, що свідчить про свідому відмову від «підстраховки» музичного супроводу і високо цінується фахівцями».

Фото: Facebook/Міжнародний Інститут Культурної Дипломатії