Не знищуйте українську школу в Лос-Анджелесі! Заклик української громади до УГКЦ

Для захисту єдиної у південній Каліфорнії української школи активісти готові до проведення безстрокового протесту

Активісти української громади вийшли на відчайдушну акцію протесту під стіни Церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Лос-Анджелесі (парафії УГКЦ у США) з вимогою не знищувати єдину на всю південну Каліфорнію українську школу. Попередні спроби діаспори припинити виселення класів з храму, а також звернення громади до духовенства УГКЦ не дали жодного результату, розповіла в коментарі Укрінформу директор "Рідної школи" Галина Бонд.

"За останній час справа не просунулася. Ми досі чекаємо відповіді від Чиказької єпархії (до якої належить парафія УГКЦ у Каліфорнії – ред.), від Філадельфії (митрополита Філадельфійського УГКЦ у США Бориса Ґудзяка), а також від Блаженнішого Святослава Шевчука", – розповіла керівник навчальної установи.

Укрінформ недавно описував ситуацію щодо можливого зникнення школи українознавства в цьому регіоні Сполучених Штатів.

Конфлікт полягає в тому, що настоятель церкви УГКЦ у Лос-Анджелесі, отець Ігор Кошик, намагається примусово виселити українську "Рідну школу" із храму. І це відбувається за одноосібним рішенням священника попри те, що навчальний заклад працює в храмі десятки років, а класи для нього були спеціально спроектовані архітектором у 1980-х роках, під час перебудови церкви.

Сам священник досі уникає будь-яких коментарів для журналістів, а керівництву школи взагалі радить звертатися до його адвоката. Так само мовчить і вище духовенство УГКЦ у Сполучених Штатах.

Понад місяць тому дирекція "Рідної школи" розіслала офіційні листи вищому керівництву УГКЦ, у яких попросила допомогти владнати ситуацію. Укрінформ також спробував отримати коментарі щодо інциденту від архієпископа Бориса Ґудзяка та єпископа Венедикта Алексійчука. У відповідь у Чиказькій єпархії УГКЦ зазначили, що ця проблема розглядатиметься на великому зібранні священників в Аризоні (яке минуло тиждень тому).

Відтоді – жодної відповіді, жодної розмови з керівництвом школи, жодних змін. Це й спонукало вчителів, батьків і дітей минулої суботи вийти з протестами під стіни церкви в Лос-Анджелесі. Люди тримали в руках плакати "Руки геть від Рідної школи", "Негоже гнати дітлахів – женіть невігласів ділків", "Вчити мову просто неба, бо отець сказав – так треба!" та інші. Учні також показали, що їм не байдуже навчання української й були активними на акції протесу, одягнуті в однакові футболки з логотипом школи. І навіть попри таку реакцію суспільства ніхто з духовенства УГКЦ так і не вийшов до людей та не відповів на запити "Рідної школи".

У цьому зв'язку громада знову звернулася з відкритим листом до ієрархів Української греко-католицької церкви. "Ваша байдужість змушує сьогодні наших дітей вийти на вулицю, аби відстояти своє право на освіту. Закликаємо вас залишити для українських дітей, котрі навчаються у "Рідній школі" Лос-Анджелеса, приміщення, які були спроектовані та збудовані спеціально для української школи, і в яких уже чотири десятиліття навчаються рідної мови, письма та грамоти, історії та культури діти з українських родин", – наголошується в листі.

Тим часом, ні вчителі, ні діти, ні громада не збираються миритися з тим, що їхня проблема ігнорується Церквою. "Ми відкриті до діалогу, але залишаємо за собою право на проведення безстрокового протесту, поки ситуація не вирішиться", – зазначила в коментарі Укрінформу Галина Бонд.

Вона пояснила, що це означає проведення інших акцій біля церкви, в тому числі – із залученням місцевих американських медіа. Адже ситуація вже не обмежується внутрішніми питаннями всередині української громади, це вже прямий виклик американським цінностям – збереженню культурного розмаїття.

Ярослав Довгопол, Вашингтон–Лос-Анджелес

Фото надані організаторами акції протесту