У Нью-Йорку провели майстер-клас з українського співу
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.
“Це безкоштовний майстер-клас, бо він відбувається у громадській бібліотеці. Ми підібрали репертуар зі святкових пісень», - зазначила учасниця групи Ukrainian Village Voices Анна Вітюк.Майстер-клас з традиційного українського співу у Брукліні / Фото: Георгій Тихий. Укрінформ
Участь у заході взяли до двох десятків людей, серед яких були і сім`ї з маленькими дітьми різних етнічних та культурних груп. Серед пісень, які вивчали учасники, - «Уродила мене мати», «Зберімося, роде», «Ой на Івана, на Купала».
Такі заходи відбуваються від трьох до шести разів на сезон, два сезони на рік.
«У нас тут зазвичай велика суміш з людей різних культур. Особливо коли проводимо ці заходи в районі East Village. Приходять і фахові виконавці, і наші віддані слухачі, і просто відвідувачі», - додала учасниця проєкту Наталі Ошукані.
Вона також розповіла, що минулоріч разом з іншими учасниками Ukrainian Village Voices відвідувала Україну, і, зокрема, відоме селище Козацьке Чернігівської області, де переймали традиції співу від старшого покоління носіїв культури.
«Минулого року ми були в Україні та спілкувалися зі справжніми носіями цієї культури, традиційного співу. Вони б ніколи й не подумали, що американці можуть навіть знати, що це за музика, і що їм не байдуже», - сказала вона.
Ошукані додала, що саме тому, на її думку, так важливо зберігати традиції співу та поширювати їх за кордоном. Вони можуть зникнути, якщо цього не робити, оскільки їхні носії в українських селах - люди похилого віку, і традиція не повинна обірватися разом з ними.
Ukrainian Village Voices - група митців Нью-Йорка, що складається з людей різного культурного походження, членів української та інших спільнот народної музики, які організовують виступи та викладають вокальне мистецтво.