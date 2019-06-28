У Нью-Йорку провели майстер-клас з українського співу

Напередодні, 27 червня, у громадській бібліотеці Брукліна, місто Нью-Йорк, відбувся майстер-клас з традиційного українського співу мистецької групи Ukrainian Village Voices.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

“Це безкоштовний майстер-клас, бо він відбувається у громадській бібліотеці. Ми підібрали репертуар зі святкових пісень», - зазначила учасниця групи Ukrainian Village Voices Анна Вітюк.

Майстер-клас з традиційного українського співу у Брукліні / Фото: Георгій Тихий. Укрінформ

Участь у заході взяли до двох десятків людей, серед яких були і сім`ї з маленькими дітьми різних етнічних та культурних груп. Серед пісень, які вивчали учасники, - «Уродила мене мати», «Зберімося, роде», «Ой на Івана, на Купала».

Такі заходи відбуваються від трьох до шести разів на сезон, два сезони на рік.

«У нас тут зазвичай велика суміш з людей різних культур. Особливо коли проводимо ці заходи в районі East Village. Приходять і фахові виконавці, і наші віддані слухачі, і просто відвідувачі», - додала учасниця проєкту Наталі Ошукані.

Вона також розповіла, що минулоріч разом з іншими учасниками Ukrainian Village Voices відвідувала Україну, і, зокрема, відоме селище Козацьке Чернігівської області, де переймали традиції співу від старшого покоління носіїв культури.

«Минулого року ми були в Україні та спілкувалися зі справжніми носіями цієї культури, традиційного співу. Вони б ніколи й не подумали, що американці можуть навіть знати, що це за музика, і що їм не байдуже», - сказала вона.

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Ошукані додала, що саме тому, на її думку, так важливо зберігати традиції співу та поширювати їх за кордоном. Вони можуть зникнути, якщо цього не робити, оскільки їхні носії в українських селах - люди похилого віку, і традиція не повинна обірватися разом з ними.

Ukrainian Village Voices - група митців Нью-Йорка, що складається з людей різного культурного походження, членів української та інших спільнот народної музики, які організовують виступи та викладають вокальне мистецтво.