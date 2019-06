В українській школі «Дивосвіт» в Абу-Дабі вперше пролунав останній дзвоник

Свято останнього дзвоника уперше провели в українській школі вихідного дня «Дивосвіт» в Абу-Дабі.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в ОАЕ у Facebook.

«Ось і завершився перший навчальній рік в українській школі вихідного дня «Дивосвіт». 21 червня у Посольстві України в ОАЕ відбулося свято останнього дзвоника», - зазначається у дописі.

Повідомляється, що керівництво школи нагородило маленьких учнів грамотами за успіхи у навчанні.

У Посольстві висловили вдячність адміністраторам, педагогам та батькам, які долучилися до створення і розвитку школи, а також запросили до зустрічі у наступному навчальному році у вересні.

Нагадаємо, українська школа вихідного дня «Дивосвіт» при Посольстві України в ОАЕ відкрила двері 1 лютого 2019 року. Близько 20 учнів об’єднали у дві групи за віком: 4-5 років і 6+. У рамках навчального процесу школярам викладають рідну мову, мистецтво, танець.

Як повідомлялося, школа отримала нові підручники. Зусиллями батьків-активістів проводиться переобладнання класів з метою підвищення зручності викладання.

Фото: Embassy of Ukraine in the UAE, Liana Prempeh‎