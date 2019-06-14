Українці Румунії презентували "Караван українського фольклору"

В Румунії днями відбулася культурна подія "Караван українського фольклору", покликана сприяти збережненню української культурної спадщини.

Про це йдеться на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) у Facebook.

«9 червня цього року в селі Бистрий, Марамуреська філія Союзу українців Румунії організувала культурну подію "Караван українського фольклору", - йдеться у дописі.

Метою заходу було збереження, популяризація та передача майбутнім поколінням культурної спадщини українців Румунії.

На сцені виступили гурт «Коломейка» з Серету (керівник Зірка Янош), фольклорний гурт "Червона калина" з Великого Бичкова (керівник Анна Міхалі), співачка Сіміна Колопельник з Реміт, Микола Грінь з Малих Реміт Тіміського повіту, який грав на пан-флейті.

Свої таланти продемонстрували також учасники гурт "Гуцулята" з Вишавської долини (керівник і викладач Марія Папарига), ансамбль «Красняночка» із Красного (керівник Юра Мочерняк), ансамбль "Надія" з Кривого (керівник Адріана Рекало), хор Марамуреської філії СУР (диригент Джета Петрецька), акордеоніст Микола Грижак.

У заході взяли участь голова СУР та депутат парламенту Румунії Микола Мирослав Петрецький, члени комітету Марамуреської філії СУР, голови місцевих організацій Марамуреської філії СУР, мер села Бистрий Василь Дучук; священики Іван Юрча та Іван Арделян, місцева громадськість тощо.

Також 9 червня Українська православна церква «Вознесіння Господнього» з села Бистрий відсвяткувала своє храмове свято.

Фото: сторінка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook