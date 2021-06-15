У мережі з’явився атмосферний тизер другого сезону «Відьмака»

У мережі з’явився атмосферний тизер другого сезону «Відьмака»

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Укрінформ
Компанія Netflix під час тематичного онлайн-заходу Geeked Week презентувала перший тизер другого сезону серіалу «Відьмак», що має вийти до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на твіттер-стоінці Netflix Geekend.

Сам тизер вийшов досить моторошним та атмосферним.

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі мають дізнатися про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в оплоті відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

Як відомо, 2 квітня автори серіалу оголосили, що у Британії завершилися зйомки другого сезону «Відьмака». Проєкт отримав популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

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Серіал знято за мотивами однойменної культової книжкової серії польського письменника Анджея Сапковського. Всесвіт «Відьмака» також відомий завдяки відповідній серії відеоігор за мотивами його книг.

Виробництво приквелу серіалу «Відьмак» почнеться в липні 2021 року.

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