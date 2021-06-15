У мережі з’явився атмосферний тизер другого сезону «Відьмака»

Компанія Netflix під час тематичного онлайн-заходу Geeked Week презентувала перший тизер другого сезону серіалу «Відьмак», що має вийти до кінця цього року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на твіттер-стоінці Netflix Geekend.

Сам тизер вийшов досить моторошним та атмосферним.

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі мають дізнатися про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в оплоті відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

and if you havent seen the teaser https://t.co/drfxLYNroj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Як відомо, 2 квітня автори серіалу оголосили, що у Британії завершилися зйомки другого сезону «Відьмака». Проєкт отримав популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

Серіал знято за мотивами однойменної культової книжкової серії польського письменника Анджея Сапковського. Всесвіт «Відьмака» також відомий завдяки відповідній серії відеоігор за мотивами його книг.

Виробництво приквелу серіалу «Відьмак» почнеться в липні 2021 року.