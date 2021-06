У мережі з’явився атмосферний тизер другого сезону «Відьмака»

Як передає Укрінформ, про це йдеться на твіттер-стоінці Netflix Geekend.

Сам тизер вийшов досить моторошним та атмосферним.

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі мають дізнатися про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в оплоті відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

