Netflix показав трейлер першого фільму, знятого в Україні

Компанія Netflix презентувала трейлер свого першого знятого в Україні фільму «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Даммом у головних ролях.

Як передає Укрінформ, трейлер можна подивитися на YouTube каналі стрімінгового сервісу.

«Останній найманець» - перший знятий Netflix в Україні фільм, його прем'єра відбудеться на Netflix 30 липня.

Більшість зйомок проходили в Києві, для зйомки частини сцен у серпні 2020-го в місті перекривали частину вулиць. Серед головних акторів - Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов. За роботу відповідали міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняна Star Media.

З трейлера про сюжет фільму мало що можна сказати, проте абсолютно точно зрозуміло, що стрічка буде насичена екшеном, а 60-річний Ван Дамм принаймні раз сяде на шпагат, який є його візитною карткою.