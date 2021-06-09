Говоримо із автором українських бестселерів «Моцарт 2.0» та дилогії «Франческа» Доржем Бату

Практично в переддень літа в книгарнях з’явилася нова книга Доржа Бату «Таємниця старого Лами». Це вже – четверта з моменту його дебютного видання.

І кожна попередня вже стала бестселером у Україні: «Франческа. Повелителька траєкторій» у 2018 році, «Франческа. Володарка офіцерського жетона» у 2019 та «Моцарт 2.0» у 2020 році.

На жаль, цього року автор не зможе особисто презентувати свою книгу на Книжковому арсеналі через пандемічні обмеження, але нам вдалося дуже детально поговорити з ним онлайн. Ми розпитали у Олександра Васильєва (який пише під іменем Дорж Бату), як так сталося, що народившись місті Улан-Уде і проживаючи зараз в США, він став одним з найуспішніших українських авторів. А також дізналися про те, де відбуваються події у його новій повісті, чому ілюстрація є для нього такою важливою складовою книги, скільки бестселерів треба написати, щоб змогти жити з письменництва та чому, врешті-решт, він досі не вважає себе письменником.

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