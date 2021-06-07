Яким буде пам’ятник Симону Петлюрі у Полтаві

Журі відкритого архітектурного конкурсу на спорудження в м. Полтаві пам’ятника українському державному, військовому та політичному діячеві, Голові Директорії, Головному отаману військ Української Народної Республіки Симону Петлюрі днями визначило проєкт переможця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Як зазначається, конкурс стартував 20 січня цього року. Проведення приурочили до 100-річчя Української революції 1917-1921 років як одного з найгероїчніших періодів в історії боротьби українського народу за державність. У складі журі - заступниця голови Полтавської ОДА Катерина Рижеченко (голова); експерт з меморіалізації, художник Ростислав Лужецький; начальник Управління наукового забезпечення політики національної пам’яті УІНП, кандидат історичних наук Ярослав Файзулін; лауреат державної премії в галузі архітектури Сергій Юрченко (м. Київ); регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар; головна архітекторка Полтавської області Ірина Особік.

«Учасники конкурсу, окрім скульптури, мали запроєктувати і громадський простір. Розробляли проєкти до 25 квітня. На розсуд журі митці представили 11 робіт… Після обговорення за результатами загального голосування визначили, що перше місце виборов проєкт під шифром 573197. Його авторами, як з’ясувалося після відкриття конверта, є скульптор Анатолій Кущ та архітектори Сергій і Михайло Швець-Машкари. Друге місце посів проєкт під шифром 202177 (скульптор - Роман Липовка, архітектор Андрій Данилейко), третє - проєкт під шифром 123123 (скульптор - Олексій Пергаменщик, архітектор Наталія Башинська)», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали в УІНП, 2020 року було ухвалено рішення розташувати пам’ятник поруч із будівлею Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді та місцем, де раніше стояв будинок, в якому народився і провів дитинство майбутній провідник визвольного руху.

Тож для більшості глядачів скульптура розкриватиметься з півночі, від вулиці Соборності, і матиме вигляд силуету в контражурі. Петлюра постане у френчі, галіфе, чоботах, портупеї. Правою рукою він спирається на край столу з документами і картами, лівою тримає ефес шаблі. Скульптура виконується в бронзі, висотою 3 метри і встановлюється на гранітному постаменті. Меморіальну територію планується обладнати звуковим оформленням.

Анатолій Кущ – відомий український скульптор, член Національної спілки художників України, академік Національної академії мистецтв України, заслужений та народний художник України. В його творчому доробку — десятки пам’ятників і монументально-декоративних композицій в Україні та за кордоном. Зокрема, Архангелу Михаїлу на Майдані Незалежності, гетьману Пилипу Орлику в Києві. Кущ є автором скульптурної Шевченкіани - пам’ятників Тарасу Шевченку в Польщі, Білорусі, у м. Бурштині на Івано-Франківщині та циклу меморіалів «Шляхи Тараса» на Черкащині. Кущ створив пам’ятники «Берестецька битва», «Жертвам голодомору в Україні 1933 року» (Чикаго, США); Богдану Хмельницькому (Рокфорд, США), «Засновникам Київської Русі» (Київ). Він є одним з авторів столичного Монумента Незалежності України.

Як повідомляється, нагородження переможців, вручення премій і грамот відбудеться 28 червня. Переможці конкурсу отримають грошові винагороди: перша премія – 40 тис. грн, друга – 20 тис. грн, третя – 10 тис. грн.

Фото: uinp.gov.ua