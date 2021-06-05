На КМКФ «Молодість» показали фільми позаконкурсної програми «Українські прем’єри»

У позаконкурсній програмі «Українські прем’єри» на 50-му ювілейному Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість» показали стрічки «До щастя», «Боксерське кіно», «Моя війна», «Депортація. 44–46», «Пульс» і «Місто, яке зникає».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

«Картини представили режисери та команди фільмів. Також у межах фестивалю відбулися сеанси фільмів «Я працюю на цвинтарі» та «Пульс» з використанням аудіоописів та адаптованих субтитрів», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у центрі сюжету художньої стрічки «До щастя», реж. Вінсент Міттель, історія Григорія, який страждає на церебральний параліч. Відправною точкою служить втрата героєм власної домівки. Без грошей, роботи, друзів й рідних Григорій починає свій важкий і вкрай насичений шлях до щастя.

«Боксерське кіно», реж. Дмитро Бондарчук, - це дванадцятираундовий фільм-поєдинок, який досліджує історію боксу в її зафільмованих проявах — від німого кіно до сучасних поєдинків-блокбастерів.

У документальній стрічці «Моя війна» режисер Маша Кондакова спостерігала за трьома героїнями: «Лерою» (Валерія), «Лютиком» (Іра) та «Відьмою» (Олена). Вона прагнула передати їхнє життя максимально правдиво — тож у фінальному монтажі картини багато довгих планів, які не перериває навіть важка тиша.

Гібридний документально-ігровий фільм «Депортація. 44-46», реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко, присвячено примусовому виселенню у 1944-1946 роках понад 480 тисяч українців з територій, які розташовані в сучасній південно-східній Польщі: Холмщина, Надсяння, Підляшшя та Лемківщина.

Спортивна драма «Пульс», реж. Сергій Чеботаренко, розповідає історію української атлетки Оксани Ботурчук — чемпіонки та багаторазової призерки Паралімпійських ігор.

«Місто, яке зникає», реж. Віктор Придувалов, - це документальний фільм про Київ — місто, яке швидко змінюється. Новобудови витісняють з вулиць старі будинки. Головним персонажем історії є мовчазний фотограф, який знімає старі будинки та своїх співрозмовників.

50-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» відбувається з 29 травня по 6 червня за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.