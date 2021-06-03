Стрічка Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшла до програми Канн

Документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшов до програми 74-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер кінофестивалю у Каннах.

Кінострічку Лозниці покажуть в рамках програми Спеціальних показів.

Фільм «Бабин Яр. Контекст» створений на основі однойменного документального проєкту, розробленого Лозницею разом з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Проєкт складається з 20−25 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го — починаючи з вторгнення нацистів на територію СРСР — по 1966 рік.

Як відомо, 74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Цьогоріч році актриса Джоді Фостер стане спеціальною гостею фестивалю і буде відзначена почесною «Золотою пальмовою гілкою».