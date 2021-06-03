Стрічка Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшла до програми Канн

Стрічка Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшла до програми Канн

Укрінформ
Документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» увійшов до програми 74-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер кінофестивалю у Каннах.

Кінострічку Лозниці покажуть в рамках програми Спеціальних показів.

Фільм «Бабин Яр. Контекст» створений на основі однойменного документального проєкту, розробленого Лозницею разом з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Проєкт складається з 20−25 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го — починаючи з вторгнення нацистів на територію СРСР — по 1966 рік.

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Як відомо, 74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня. Цьогоріч році актриса Джоді Фостер стане спеціальною гостею фестивалю і буде відзначена почесною «Золотою пальмовою гілкою».

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