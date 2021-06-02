Почесну Золоту пальмову гілку цьогоріч отримає Джоді Фостер

Почесну Золоту пальмову гілку на 74-му Каннському кінофестивалі отримає американська актриса, режисерка і продюсерка Джоді Фостер.

Вона стане гостею церемонії відкриття 74-го Каннського кінофестивалю, який відбудеться 6 липня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Deadline.

«Канни - це фестиваль, якому я так багато чим завдячую, він повністю змінив моє життя. Мій перший візит на Круазет став для мене визначальним моментом. Я завжди мріяла продемонструвати тут один зі своїх фільмів. Мені дуже приємно, що Канни подумали про мене, і для мене це велика честь поділитися кількома мудрими словами або розповісти пару пригод новому або двом новим поколінням кінорежисерів», - сказала Фостер.

Як зазначається, вперше Джоді Фостер побувала на Каннському кінофестивалі в 1976 році, у віці 13 років, коли представляла стрічку Мартіна Скорсезе «Таксист», яка отримала Золоту пальмову гілку.

Загалом на Каннському кінофестивалі були показані сім фільмів, у яких вона брала участь як актриса або режисер.

Джоді Фостер — американська акторка, кінорежисер, продюсер. Вона є лауреатом двох премій «Оскар» (1988, 1991), володаркою двох «Золотих глобусів», трьох нагород БАФТА та багатьох інших.

Джоді Фостер Фото: Victor Demarchelier / Net-A-Porter