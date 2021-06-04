4 червня: народний календар і астровісник

Сьогодні День Василіска, Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії та Всесвітній день боротьби з карієсом

Сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не побажав принести жертву язичницьким богам, за що був страчений.

У народі цей день називали по-різному: Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Зустрічали його вдома і розважали одне одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Цього дня не прийнято було працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки. Тому цей день присвячують клопотам по хаті.

Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії відзначається в світі відповідно до постанови Генеральної Асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.

Нині через ситуацію на Сході України цей день є особливо важливим для дітей в Україні. Адже, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, події на територіях, які охоплені військовими діями, вплинули на права та інтереси понад мільйона дітей. Існування збройного конфлікту ускладнює, а в деяких випадках унеможливлює реалізацію основоположних прав дитини.

Наразі національним законодавством визначено порядок отримання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За даними Міністерства соціальної політики України, такий статус отримали понад 45 тисяч дітей. Втім, повноцінного захисту дітей в Україні можна буде досягти тільки спільними зусиллями після успішного завершення війни.

Всесвітній день боротьби з карієсом. Міжнародний день був заснований з ініціативи стоматологів у 2013 році. Карієс є одним з найпоширеніших захворювань на Землі. Він вражає емаль і дентин зуба. За даними ВООЗ, у всьому світі карієс зустрічається у 60-90 відсотків дітей шкільного віку і майже у 100 відсотків дорослих людей. Тож цього дня варто кожному згадати, що він не панда, в якої повний комплект зубів становить лише 24 штуки, а людина, якій належиться мати 32 зуби, й відвідати стоматолога невідкладно.

Іменини відзначають: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Павло, Софія, Яків.

24-й місячний день. Місяць у знаку Овен. День характеризується підвищеною імпульсивністю, поспішністю, що межує з необачністю. Краще відкласти справи, які вимагають точності і продуманості. Якщо не враховувати кожну дрібницю, це обов'язково обернеться негативними наслідками.

Важливі переговори або укладення договорів можуть бути зірвані буквально через дурниці. Слід остерігатися вогню і гострих предметів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1933 році: +4,3°; а найтеплішим у 1901-му: +31,9°.