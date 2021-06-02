Пісня Go_A «Шум» потрапила до чарту Billboard

Пісня «Шум», з якою гурт Go_A представляв Україну на конкурсі «Євробачення-2021», потрапила до чарту Billboard.

Про це повідомляється на сайті Billboard, передає Укрінформ.

Це перша в історії чарту україномовна пісня. Композиція зараз посідає 80-ту сходинку.

Як повідомлялося, у травні в нідерландському Роттердамі відбувся міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2021». Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна увійшла до п’ятірки лідерів.

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