30 травня: народний календар і астровісник

Сьогодні Явдохи-Свистухи і тихого Ондрона; День жіночої емансипації (День емансіпе), Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

За народними традиціями, сьогодні Явдохи-Свистухи та святого Андроніка, якого називали Ондроном. На Явдоху-Свистуху підгортали картоплю, а Ондрону молилися, аби він захистив від посухи і послав рясні дощі, адже збіжжя потребувало вологи. Коли цього дня дме північний вітер – літо буде холодне.

День емансипе. Цього дня в 1431 році була спалена на вогнищі Жанна д’Арк. 1932 року в цей день у Німеччині був прийнятий "Закон про юридичне становище жінок-чиновниць". Невідомо точно, який саме з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансипе.

День боротьби проти астми і алергії. Метою заходів, що проводяться цього дня, є привернення уваги громадськості до цих важливих проблем. Статистика невблаганна: за даними епідеміологічних досліджень, нині понад 40 відсотків землян мають ті чи інші ознаки алергії. Вже може йтися про неінфекційну пандемію: кожна третя людина хвора на алергічний риніт і майже кожен десятий - на бронхіальну астму.

Іменинники цього дня Фелікс, Андронік, Андрій, Василь, Юнія, Євдокія, Єфросинія.

19-й місячний день. Місяць у знаку Водолій. Вище керівництво або держоргани в цей час краще не турбувати. Можна зайнятися організацією та проведенням різноманітних зборів, конференцій.

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової і творчої діяльності. Корисно зайнятися самоосвітою і отриманням нових знань, вивченням і впровадженням нових технологій.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: + 2,7; а найтеплішим у 1958-му: + 32.4.