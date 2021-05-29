29 травня: народний календар і астровісник

Свято Федора Житника; Міжнародний день миротворців ООН, День «Покладіть подушку в холодильник»

У народі цього дня відзначають свято Федір Житник. За церковним календарем вшановують преподобного Феодора Освяченого, ігумена. Назву «Житник» день отримав за те, що вважався останнім сприятливим часом для посіву зернових культур, які узагальнено називають житом.

Преподобний Феодор народився в III столітті в Єгипті в багатій родині. У 14 років він обрав шлях ченця-християнина. Став учнем преподобного Пахомія. Святий старець не міг натішитися на чернечі подвиги свого учня. Після смерті Пахомія Феодор став ігуменом Фиваїдського монастиря. За святість життя Феодор отримав дар чудотворення. У 368 році він мирно спочив.

За народними прикметами, якщо цього дня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться. На озерах з'явилося латаття – до стійкого літнього тепла. А якщо гуркоче грім – буде хороший урожай зерна.

Міжнародний день миротворців ООН. У 2002 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців. Цей день покликаний віддати належне самопожертві і самовідданості миротворців, які несуть службу по всьому світу.

Українські миротворці входять до міжнародних місій з 1992 року. Участь ЗС України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки має ключове значення для нашої держави, її розглядають як засіб зміцнення національної безпеки через створення стабільності в світі.

Сьогодні миротворчі операції ООН не обмежуються перевіркою дотримання режиму припинення вогню, а фактично вирішують завдання відбудови країн, які опинилися на межі краху, часто після конфліктів, що тривали десятиліттями. Крім цього Дня, 15 липня в Україні відзначається «День українських миротворців».

По всьому світу щодня відзначається багато незвичайних свят. До таких належить і День «Покладіть подушку в холодильник». Радять потримати її в холодильнику, покласти на обличчя і полежати на спині хвилин 15-20. Це дозволить не тільки відпочити і підбадьоритися, але і освіжить шкіру, зробить менш помітними мішки під очима.

Іменинники Олександр, Георгій, Федір, Богуслав та Максим.

18-й місячний день. Місяць у знаку Козеріг. Слід утриматися від спілкування с представниками державних установ. У справах фінансів можливі проблеми. Велика ймовірність затримки в отриманні прибутку, можливі і збитки. А ось операції з нерухомістю мають пройти без особливих серйозних ускладнень.

Чудовий день для невеличких подорожей, прогулянок на природі.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1918 році: +1,9°; а найтеплішим у 1924-му: +31,6°.