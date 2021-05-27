Із масками, дистанцією та зірками: у серпні пройде фестиваль «Чорноморські ігри»
Меморандум про його проведення підписано між облдержадміністрацією, облрадою та благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
«Цей масштабний фестиваль пройде з 20 по 22 серпня в курортному Скадовську. Гостями “Чорноморських ігор-2021” стануть понад 20 зірок українського шоу-бізнесу. Це Monatik, Макс Барських, NK, Світлана Тарабарова, Вєрка Сердючка, Надія Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив голова ОДА Сергій Козир, уже давно «Чорноморські ігри» є візитівкою області. «Це неймовірно драйвова подія, яку ми обов’язково проведемо на найвищому рівні», - запевнив він.
Він зазначив, що в умовах пандемії обов’язковим є дотримання карантинних обмежень. Учасників фестивалю та їх батьків тестуватимуть на коронавірус, організатори вимагатимуть дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.
Водночас цьогоріч відмовилися від проведення заходів у приміщенні. Майстер-класи, зустрічі із зірками проводитимуть просто неба, у фестивальному містечку.
Благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» проводиться з 1998-го року у місті Скадовськ Херсонської області на березі Чорного моря під час курортного сезону. Торік фінал «Чорноморських ігор» у Скадовську перенесли на 2021 рік через ситуацію з коронавірусом.
Фото: khoda.gov.ua