Із масками, дистанцією та зірками: у серпні пройде фестиваль «Чорноморські ігри»

У Скадовську, що на Херсонщині, з 20 по 22 серпня проходитиме 18-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» за участю понад 20 зірок вітчизняного шоу-бізнесу.

Меморандум про його проведення підписано між облдержадміністрацією, облрадою та благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

«Цей масштабний фестиваль пройде з 20 по 22 серпня в курортному Скадовську. Гостями “Чорноморських ігор-2021” стануть понад 20 зірок українського шоу-бізнесу. Це Monatik, Макс Барських, NK, Світлана Тарабарова, Вєрка Сердючка, Надія Дорофєєва, Артем Пивоваров та інші», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОДА Сергій Козир, уже давно «Чорноморські ігри» є візитівкою області. «Це неймовірно драйвова подія, яку ми обов’язково проведемо на найвищому рівні», - запевнив він.

Голова облради Олександр Самойленко підкреслив, що кошти на проведення фестивалю буде виділено з обласного бюджету, а також розглядається можливість залучення спонсорів. Ініціатор та засновник фестивалю Микола Баграєв наголосив, що цього року конкуренція на «Чорноморських іграх» буде високою, адже на відбірковий тур подали заявки близько 1200 учасників.

Він зазначив, що в умовах пандемії обов’язковим є дотримання карантинних обмежень. Учасників фестивалю та їх батьків тестуватимуть на коронавірус, організатори вимагатимуть дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.

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Водночас цьогоріч відмовилися від проведення заходів у приміщенні. Майстер-класи, зустрічі із зірками проводитимуть просто неба, у фестивальному містечку.

Благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» проводиться з 1998-го року у місті Скадовськ Херсонської області на березі Чорного моря під час курортного сезону. Торік фінал «Чорноморських ігор» у Скадовську перенесли на 2021 рік через ситуацію з коронавірусом.

Фото: khoda.gov.ua