В Італії померла відома балерина Карла Фраччі

В Італії померла 84-річна балерина й актриса Карла Фраччі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Карла Фраччі була найважливішою фігурою в історії танцю в Ла Скала. Ми завжди будемо згадувати про неї з прихильністю та вдячністю», - заявив директор театру Домінік Мейєр.

Президент Італії Серджіо Маттарелла вже висловив співчуття родині Фраччі.

У серпні їй виповнилося би 85 років.

Карла Фраччі — видатна італійська балерина XX століття, що знімалася також у кіно і на телебаченні драматичною актрисою.

З раннього дитинства займалася танцями. У 9 років почала танцювати на сцені. У 1946 році вступила до балетної школи при міланському театрі «Ла Скала». Навчалася у знаменитої балерини Віри Волкової. У трупу театру «Ла Скала» вступила в 1954 році, через два роки стала солісткою балету, а в 1958 році отримала звання прима-балерини.