Amazon придбала кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer за $8,5 мільярда

Компанія Amazon заявила про купівлю голлівудської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer Inc (MGM).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Вартість угоди становить 8,45 мільярда доларів США.

Зазначається, що для Amazon це друга за вартістю угода після того, як вона 2017 року за 137 мільярдів доларів придбала американську компанію Whole Foods, що володіє мережею супермаркетів.

В Amazon заявили, що сподіваються скористатися досвідом MGM та її широким каталогом із 4000 фільмів та 17 000 телевізійних шоу, щоб допомогти зміцнити позиції підрозділу компанії у галузі кіно та телебачення Amazon Studios.

Як повідомлялося, Metro-Goldwyn-Mayer - американська медіакомпанія, спеціалізується на виготовленні та прокаті кіно- і відеопродукції. Власник ряду найбільших голлівудських кіностудій. У скарбниці кінокомпанії - понад 205 нагород «Оскар», із них понад 15 - за найкращий фільм.