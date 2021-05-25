Шоумен Сергій Притула втретє став батьком

Відомий український шоумен, громадський і політичний діяч Сергій Притула утретє став батьком - у нього народилася донька, яку назвали Стефанією.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе", - написав щасливий тато.

Він також опублікував фото з новонародженою.

Притула разом з дружиною Катериною вже виховує трирічну доньку Соломію. Від першого шлюбу в шоумена є син Дмитро.

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Як повідомлялося, у лютому 2021 року шоумен та колишній кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос" та перестав бути заступником голови політсили.