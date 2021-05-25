Чілдрен Кінофест почав безкоштовну реєстрацію на покази фільмів

Восьмий фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест розпочав безкоштовну реєстрацію на покази, що проходитимуть з 28 травня до 2 червня у більш ніж 20 містах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Реєстрація на кожен фільм кінотеатральної програми Чілдрен Кінофесту розпочинається за чотири дні до його показу. Так, на перегляд анімаційної фантастичної стрічки Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот», яка відкриє фестиваль 28 травня, вже можна зареєструватися», - ідеться в повідомленні.

Як нагадали у пресслужбі, у міжнародній конкурсній програмі фестивалю – 7 дитячих фільмів, відібраних на європейських кінофорумах: «Віктор_Робот» (Україна, стрічка створена за підтримки Держкіно); «Полі» (Франція, Бельгія); «Хлопчик-Гусак» (Данія); «Як Гітлер вкрав рожевого кролика» (Німеччина, Швейцарія, Італія); «Арктичні верблюди» (Норвегія); «Самі в космосі» (Швеція); «Джекі та Опієн» (Нідерланди)

Побувати на показах може кожен охочий – для цього потрібно обрати місто і фільми для перегляду, а також заповнити електронну форму на сайті «Чілдрен Кінофесту».

Спеціальною подією стане показ угорської анімаційної стрічки «Лисенятко Вук», яка цього року відзначає своє 40-річчя. Закриє фестиваль, як і завжди, володар Гран-прі попереднього року. Цьогоріч – це створена за підтримки Держкіно українська фантастична пригодницька стрічка «Фокстер&Макс» Анатолія Матешка.

Зареєструватися на онлайн-покази можна буде з 28 травня, з 9:00.

Як повідомляв Укрінформ, восьмий Чілдрен Кінофест проходитиме з 28 травня до 6 червня 2021 року в гібридному форматі.

У травні Чілдрен Кінофест оголосив фіналістів п'ятого Конкурсу короткометражних фільмів, створених дітьми. Шістнадцять картин-фіналістів продемонструють у кінотеатрах різних міст, а також онлайн, на сайті фестивалю. Серед фіналістів журі та глядачі оберуть 5 переможців, яких оголосять 6 червня на онлайн-церемонії закриття.

Фестиваль організовано компанією "Артхаус Трафік" за підтримки Державного агентства України з питань кіно.