У Вінниці стартує фестиваль хорового мистецтва імені Газінського

У Вінниці в середу, 19 травня, стартує І Міжнародний фестиваль хорового мистецтва ім. В.Газінського.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила художній керівник і головний диригент Вінницького академічного міського камерного хору ім. Віталія Газінського Христина Бедзір.

"Це перший Міжнародний фестиваль ім. Віталія Газінського. Він започаткований минулого року на честь видатного диригента і творця Вінницького академічного міського камерного хору, який виступав навіть у Ватикані. Але через карантинні обмеження його довелося перенести. Наразі ж ми стартуємо. Головним виконавцем фесту буде його дітище - наш хор", - повідомила Бедзір.

За її словами, участь у фестивалі також візьме київський симфонічний оркестр La Virgola. Його диригент Назар Якобенчук свого часу також співав у хорі Газінського.

Під час фесту хор ім. Віталія Газінського в супроводі оркестру La Virgola виконає твір Карла Дженкінса "Sabat mater". Цей твір стане своєрідним реквіємом за відомими митцем і дасть старт традиції проведення міжнародного хорового фестивалю у Вінниці.

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Фестиваль транслюватиметься онлайн на культурному порталі міста VinCulture Code у Фейсбуці.

Народний артист, диригент і композитор, професор Віталій Газінський залишив вагомий слід у мистецькому житті Поділля та України в цілому. Вінницький хор його імені – це культурна візитівка міста і гордість громади. Він створив цей колектив у 1984 році. За роки свого існування хор здобував не одну почесну нагороду на міжнародних конкурсах, виступав перед півмільйонною аудиторією у Ватикані та отримав благословення Понтифіка. У пам’ять про свого засновника колектив носить його ім’я.