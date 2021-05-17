Хоровому диригенту Газінському відкрили меморіальну дошку у Вінниці

У Вінниці у понеділок, 17 травня, відкрили меморіальну дошку видатному хоровому диригенту Віталію Газінському, засновнику хору «Вінниця», удостоєного виступу у Ватикані.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Укрінформ.

«Сьогодні відкрили меморіальну дошку видатному диригенту, почесному громадянину Вінниці Віталію Газінському. Знаково, що ця подія відбулась напередодні першого Міжнародного фестивалю хорового мистецтва його імені», - повідомив Моргунов.

У дописі зазначається, що меморіальну дошку у вигляді стилізованого скрипкового ключа встановили на будівлі Спілки художників України, де наразі проводить репетиції Академічний міський камерний хор «Вінниця», якому присвятив своє жаття Віталій Газінський. Він створив цей колектив у 1984 році. За роки свого існування хор здобував не одну почесну нагороду на міжнародних конкурсах, виступав перед півмільйонною аудиторією у Ватикані та отримав благословення Понтифіка. У пам’ять про свого засновника колектив носить його ім’я.

Народний артист, диригент і композитор, професор Віталій Газінський залишив вагомий слід у мистецькому житті Поділля та України в цілому. Вінницький хор його імені – це культурна візитівка міста і гордість громади.

У 2020 році на честь Газіського у Вінниці засновано Міжнародний фестиваль хорового мистецтва його імені.

Фото: Сергій Моргунов/ФБ