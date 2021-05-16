У червні на Львівщині проведуть патріотичний фестиваль у пам'ять про Євгена Коновальця

На Львівщині з 18 по 20 червня вже в п'ятнадцяте відбудеться молодіжний патріотичний фестиваль «Зашків».

Його основне завдання – вшанування пам’яті полковника армії УНР, командира Січових стрільців Євгена Коновальця. Цього року захід поєднає туристичні, культурні, історичні та спортивні атракції. Як передає Укрінформ, концепцію узгодили під час зустрічі представників облдержадміністрації та керівників громадських організацій, повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

«Першочергово фестиваль орієнтований на українську молодь, однак для нас важливо, аби якісно, цікаво та змістовно могли провести час люди різного віку та інтересів. Для цього на фестивалі традиційно діятимуть різноманітні локації: спортивна, ярмаркова, інтелектуальна, з показовими виступами тощо», - розповіла керівниця відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Львівської ОДА Софія Курман.

«Зашків» є фестивалем всеукраїнського рівня та відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Його основна мета - вшанування та нагадування про визначну постать української історії Євгена Коновальця. Патріотичне молодіжне свято триватиме три дні. Подія традиційно відбуватиметься у селі Зашків (18 км на північ від Львова). «Цей фестиваль є яскравим прикладом якісної співпраці для спільної мети - змістовної національно-патріотичної події, яка справді подобається молоді і позитивно впливає на формування її поглядів і цінностей. «Зашків» - це вже про традиції і дуже важливо, що однією з них є власне участь молодіжних організацій в процесі організації заходу», - зауважив начальник Управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

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На фестивалі на учасників чекає теренова гра, мобільний університет та можливість відвідати історичний музей Євгена Коновальця. Крім того, відбудуться показові виступи військової техніки, кінологів, реконструкція бою. Прихильники спорту зможуть пограти у футбол босоніж, здолати крос або ж взяти участь у велопробігу. Передбачена і музична програма з виступами популярних українських гуртів, етногуртів та виконанням пісень з АТО. Вхід на фестиваль вільний. Обов’язковими є дотримання карантинних норм та безалкогольне святкування.

Фото: loda.gov.ua