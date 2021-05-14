Стала відома дата прем'єри спецвипуску серіалу «Друзі»

Прем’єра спільного спеціального випуску відомого американського серіалу "Друзі” запланована на 27 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Американський стримінговий сервіс HBO Max покаже саму прем’єру.

Окрім шести виконавців головних ролей серіалу, також у спецвипуску очікується поява ряду світових зірок, серед яких колишній футболіст Девід Бекхем та співак Джастін Бібер.

HBO Max також опублікував тизер спецвипуску серіалу «Друзі».

Зазначається, що через пандемію коронавірусу зйомки самого спеціального випуску тривалий час відкладалися.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2020-го року стало відомо, що головні актори американського серіалу “Друзі” вирішили зняти спільний спеціальний випуск.

Сам серіал виходив у 1994-2004 роках. Він приніс міжнародну славу виконавцям головних ролей, виграв кілька нагород і здобув величезну авдиторію.