На Вінниччині відкрили перший в країні пам’ятник пісні «Повій, вітре, на Вкраїну»

На Вінниччині у четвер, 13 травня, у с. Хомутинці Хмільницького району – малій Батьківщині Степана Руданського - відкрили перший в країні пам’ятник пісні на його слова «Повій, вітре, на Вкраїну».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

«Пам’ятник у вигляді відкритої гранітної книги із портретом автора та викарбуваним текстом пісні «Повій, вітре, на Вкраїну», розташований у Хомутинцях поруч із будівлею Літературного музею Степана Руданського. Його встановили у січні, коли на малій Батьківщині гумориста, Калинівщині, зазвичай відзначаються Дні сатири і гумору ім. Руданського. Утім, через пандемію коронавірусу урочисто відкрити його ми змогли лише тепер, у ході відзначення переможців Всеукраїнської літературної премії ім. Руданського», - сказав Вітковський.

За його словами, це перший в країні пам’ятник пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» і третій – українській пісні як такій. Його встановили за грантові кошти.

Вірш «Повій, вітре, на Вкраїну» написаний Руданським 165 років тому в Санкт-Петербурзі. Автор адресував його Марії Княгницькій — своєму першому коханню, з якою змушений був розлучитися, їдучи до Петербурга продовжувати навчання. Вперше вірш був надрукований 1861 року в журналі «Основа», за рік - у календарі «Львов’янин».

Пізніше цю поезію поклала на музику Людмила Александрова, а згодом аранжував для голосу та фортепіано Владислав Заремба. Пісня набула широкої популярності, стала народною, її вважають символом туги за Україною.

Пісня «Повій, вітре, на Вкраїну» перекладена багатьма мовами світу. Зокрема, польською (переклад Івана Франка), російською (Павло Грабовський), данською (Тор Ланге). 2003 року літературознавці Борис та Кость Хоменки видали книгу, у якій зібрали всі відомі 114 перекладів «Повій, вітре, на Вкраїну» мовами народів світу.

Фото Віталія Кирницького