«Українська нова хвиля: Перезавантаження» стартує 21 травня в Довженко-центрі

Прем’єра «Української нової хвилі» – альманаху кращих короткометражних фільмів 2020 року – відбудеться 21 травня в Довженко-центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Довженко-центру.

«Цьорічна «Хвиля» виходить із заголовком «Перезавантаження». Перезавантажується сам формат показу. Попередні 7 років Довженко-Центр прокатував альманах кращих українських короткометражних фільмів у кінотеатрах в різних куточках України. Проте цьогоріч ми вдаємося до експерименту. Покази «Хвилі» відбудуться не в стінах кінотеатрів, а у ревіталізованих, перезавантажених просторах по всій Україні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вихід за межі традиційного кінотеатрального простору в місця, які були переосмислені, наповнені новими сенсами, допоможе краще розкрити потенціал фільмів молодих режисерів, що ламають стереотипні уявлення про українське кіно та змінюють його сприйняття у світі.

Цього року до «Української нової хвилі» увійшли шість фільмів. Це анімаційний фільм «Сурогат» Станіслава Сантімова (отримав Приз глядацьких симпатій Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF); «Бульмастиф» Анастасії Буковської (Спеціальний диплом журі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість»); «Врятуй мене, лікарю!» Дмитра Грешка (Головний приз в національному конкурсі на Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wizart); «Двоє» Владислава Вітріва (нагорода за найкращу акторську роботу у Національному конкурсі на Одеському міжнародному кінофестивалі); «Килим» Наталі Кисельової (Гран-прі Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF); «Прощавай, Головін» Мат’ю Ґрімара (Найкращий український короткометражний фільм Одеського міжнародного кінофествалю, Спеціальна згадка журі Generation 14plus Берлінського кінофестивалю).

Повідомляється, що стартує «Українська нова хвиля» в Довженко-Центрі. Після прем’єри альманах можна буде переглянути в основних кінотеатрах - партнерах Центру в Києві, зокрема «Жовтень», «Кіно42». Далі альманах мандруватиме великими містами: Івано-Франківськ, Промприлад. Реновація (інноваційний центр на базі старого заводу); Харків, Арт-Завод Механіка (колишній паровозобудівельний завод); Запоріжжя, LOFT Млин (Історична будівля промислового млина Г.Нібура із 120-річною історією); Житомир, Електровимірювач (завод з виробництва електровимірювальної техніки); Дніпро, Центр сучасної культури (колишня губернська управа середини XIX століття); Одеса, Зелений театр; Львів, Муніципальний мистецький центр (реновована історична будівля).

Список поповнюється.

«Українська Нова Хвиля» – щорічний кіноальманах, бренд-проєкт Національного центру Олександра Довженка, який ставить за мету презентувати широкій аудиторії у всеукраїнському кінопрокаті найсвіжіші та найкращі короткометражні кінороботи молодих українських режисерів, що пройшли селекцію національних кіноконкурсів.