Роман Поланскі готує новий фільм

Творець «Дитини Розмарі» і «Дев'ятої брами» розпочав роботу над новою картиною - Роман Поланскі готує проєкт під назвою «Палац».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Про сюжет поки мало що відомо. Події відбуватимуться в дорогому швейцарському готелі під Новий рік, де якимось чином історії постояльців переплітатимуться з історіями прислуги на зразок того, як це було у фільмі «Госфорд-парк».

Нагадаємо, що останньою стрічкою Романа Поланскі, що вийшла, на сьогодні є історична детективна драма 2019-го «Офіцер і шпигун» про знамениту справу Дрейфуса, яка отримала дуже високі оцінки від критиків.