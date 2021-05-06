Фільм «Атлантида» вийшов на міжнародному стрімінгу MUBI
Сервіс спеціалізується на авторському фестивальному кіно. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
«Фільм увійшов до серії MUBI Releases – добірки «найбільш оригінальних та захоплюючих фільмів із програм міжнародних кінофестивалів»,особисто обраних кураторами платформи. Серед інших релізів цієї колекції – фільми Луки Гуаданьїно, Хлої Чжао, Вернера Герцога, Йоргоса Лантімоса, Малгожати Шумовської та інших незалежних режисерів», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, «Атлантида» Валентина Васяновича - один із найтитулованіших українських фільмів сучасності. Світова прем’єра стрічки відбулася у 2019 році на Венеційському кінофестивалі в секції «Горизонти», де вона здобула визначну перемогу. Надалі «Атлантида» отримала широкий міжнародний успіх - фільм показали на більш ніж 50-ти фестивалях. Зараз, серед іншого, стрічка має 11 номінацій на П’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа», зокрема й за найкращий фільм року.
В Україні фільм «Атлантида» можна переглянути в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.
А передивитись чи побачити вперше «Атлантиду» на великому екрані в дні святкування 30-ї річниці Незалежності України можна, долучившись до Марафону фільмів від Держкіно.
Фото: usfa.gov.ua