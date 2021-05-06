Фільм «Атлантида» вийшов на міжнародному стрімінгу MUBI

Драма «Атлантида» Валентина Васяновича відтепер представлена на міжнародному стрімінговому сервісі MUBI.

Сервіс спеціалізується на авторському фестивальному кіно. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фільм увійшов до серії MUBI Releases – добірки «найбільш оригінальних та захоплюючих фільмів із програм міжнародних кінофестивалів»,особисто обраних кураторами платформи. Серед інших релізів цієї колекції – фільми Луки Гуаданьїно, Хлої Чжао, Вернера Герцога, Йоргоса Лантімоса, Малгожати Шумовської та інших незалежних режисерів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Атлантида» Валентина Васяновича - один із найтитулованіших українських фільмів сучасності. Світова прем’єра стрічки відбулася у 2019 році на Венеційському кінофестивалі в секції «Горизонти», де вона здобула визначну перемогу. Надалі «Атлантида» отримала широкий міжнародний успіх - фільм показали на більш ніж 50-ти фестивалях. Зараз, серед іншого, стрічка має 11 номінацій на П’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа», зокрема й за найкращий фільм року.

В Україні фільм «Атлантида» можна переглянути в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV.

А передивитись чи побачити вперше «Атлантиду» на великому екрані в дні святкування 30-ї річниці Незалежності України можна, долучившись до Марафону фільмів від Держкіно.

Фото: usfa.gov.ua