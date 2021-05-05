У Франківську показали електронні гаївки зі звуками дзвонів, дримби та гітари

В Івано-Франківську, на території колишнього Палацу Потоцьких, відбувся великодній лазерно-світловий перформенс під електронну музику зі звуками дзвонів з колишньої резиденції Андрея Шептицького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац» на своїй сторінці у Фейсбуці.

«На території Комплексу колишнього палацу Потоцьких відбувся великодній лазерно-світловий перформанс від команди Show Service, під електронну музику, зі звуками дзвонів з колишньої резиденції Андрея Шептицького. Відсутність зовнішнього світла сприяла глибшому зануренню в музику, а лазери - більшому відчуттю ритму. Це було не що інше, а електронні гаївки у Палаці!», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унікальність такого перфоменсу в тому, що синтезували звуки самих дзвонів, які розміщені на території палацу в рамках акції «Стань і Слав». До них додали звуки дримби та гітари.

«Лазерно-музичне шоу «зміксували» з інсталяцією «Модест Сосенко - Франківськ. Сакральні ескізи», - зазначає «Простір Інноваційних креацій «Палац».

Читайте також: До роковин Чорнобильської катастрофи на Українському домі покажуть світловий перформанс

Як відомо, комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій «Палац» працює в Івано-Франківську з 2018 року з метою охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.