Помер відомий іспанський комік, сміх якого став мемом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Більш відомий під своїм прізвиськом "Ель Рісітас", комік став відомий в інтернеті як мем «Сміх іспанського хлопця».
Минулого року у Борхи сталося погіршення здоров'я. Згідно з повідомленнями ЗМІ, комік помер в лікарні у середу.
Відомий кліп з його сміхом вийшов на іспанському вечірньому шоу Ratones Coloraos, де ведучий брав інтерв'ю у Борхи про нещасний досвід роботи помічником кухаря.
Після виступів на іспанському національному телебаченні Борха став всесвітньо відомим, люди з різних країн почали ставити субтитри на його неповторний сміх.
Зокрема, сміх Хуана Борхи було використано для створення мему на позицію російського лідера Володимира Путіна та його бойовиків з ОРДЛО на мирних перемовинах з Україною у Мінську.
Фото: EFE