Помер відомий іспанський комік, сміх якого став мемом

Іспанський комік Хуан Борха, незвичайний сміх якого приніс йому світову популярність, помер у віці 65 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Більш відомий під своїм прізвиськом "Ель Рісітас", комік став відомий в інтернеті як мем «Сміх іспанського хлопця».

Минулого року у Борхи сталося погіршення здоров'я. Згідно з повідомленнями ЗМІ, комік помер в лікарні у середу.

Відомий кліп з його сміхом вийшов на іспанському вечірньому шоу Ratones Coloraos, де ведучий брав інтерв'ю у Борхи про нещасний досвід роботи помічником кухаря.

Після виступів на іспанському національному телебаченні Борха став всесвітньо відомим, люди з різних країн почали ставити субтитри на його неповторний сміх.

Зокрема, сміх Хуана Борхи було використано для створення мему на позицію російського лідера Володимира Путіна та його бойовиків з ОРДЛО на мирних перемовинах з Україною у Мінську.

Фото: EFE