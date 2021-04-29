Takflix запустив «Кінопаті» — функцію колективного онлайн-перегляду

28 квітня онлайн-кінотеатр Takflix.com запустив експериментальну функцію «Кінопаті» (Kinoparty). З її допомогою глядачі кінотеатру можуть об’єднуватись у групи і спільно дивитися кіно, перебуваючи в різних місцях.

Про це Укрінформу повідомили у Takflix.

«Функція «Кінопаті» передбачає колективний перегляд фільму в режимі реального часу. Повторний перегляд стрічки під час Кінопаті неможливий, а «на паузу» його може поставити лише модератор події. Це заохочує глядачів зосереджуватись на моменті та отримувати задоволення від проживання спільного досвіду», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ціна групового квитка на Кінопаті дешевша за суму індивідуальних і обернено пропорційна до кількості учасників: чим більше людей, тим дешевший окремий квиток. Під час перегляду можна обговорювати кіно в режимі аудіо- та відеодзвінків та обмінюватися текстовими коментарями чи емоджі. Зараз функція працює в тестовому режимі і дозволяє синхронний перегляд в групі до 10 осіб. У найближчому майбутньому ця цифра буде збільшена до 25 осіб.

Кінопаті — це авторський цифровий продукт команди Takflix.com, створений за підтримки House of Europe (Дому Європи). Нова функція онлайн-кінотеатру є відповіддю на те, як змінилося культурне життя в умовах глобальної пандемії та вимушеної соціальної ізоляції.

«За останній рік досвід перегляду фільмів змінився більше, ніж за останні сто років. З магічного сеансу у «чорному ящику» кінозалу він перетворився на чергову рутину розсіяної самотньої людини перед екраном. Останній рік ми були позбавлені приємного очікування зустрічі з улюбленими людьми, дискусії про вибір фільму, маленьких дружніх розмов перед першими кадрами, сміху, сліз чи зітхань у сусідньому кріслі в процесі. Ми не мали можливості обговорити кіно по гарячих слідах. Ми втратили радість спільного досвіду — і з цим треба було щось робити. Так і з’явилася наша Кінопаті», — розповіла засновниця онлайн-кінотеатру та кінорежисер Надія Парфан.

Проєктний менеджер Takflix.com та кінопродюсер Ірина Ковальчук додала, що у майбутньому Кінопаті має стати також платформою для подій та зустрічей з режисерами.

Фото: Anthony Boyd Graphics